"Неплохо для женщины!" Как распознать доброжелательный сексизм?

К доброжелательному сексизму можно отнести и фразы типа: ”Классно водишь машину, прямо как мужик!”, ”Неплохо для женщины!”, ”Надо же! Да ты не только красивая, но ещё и умная!” — и так далее.

Доброжелательный сексизм ставит женщину на пьедестал, но этим как раз и подчеркивает ее второстепенную роль в обществе. Самый известный и уже ставший своеобразным штампом пример — фраза: ”Вы — украшение нашего коллектива!”, адресованная женщинам. Многие женщины отмечают, что не испытывают удовольствия от этого комплимента, ведь он, по их мнению, подчеркивает именно второстепенную роль женщины как аксессуара, украшения: мол, это мужчины выполняют всю настоящую работу, они мыслители и стратеги, а женщины — приятное украшение, декор.

Уже упомянутые мною ученые Фиске и Глик определяют доброжелательный сексизм как социальную установку, которая представляет женщин хрупкими, слабыми, нуждающимися в особой заботе и защите.

Что же за зверь такой — доброжелательный сексизм (benevolent sexism)? И что в нем страшного, если речь, судя по названию, идет о добре?

Американские исследователи Сьюзен Фиске и Питер Глик в середине 90-х предложили концепцию амбивалентного, как бы двуликого сексизма, который может представлять собой как откровенно враждебное отношение к женщине, так и вполне доброжелательное.

Слова на -изм, обозначающие некие явления, часто ассоциируются с чем-то откровенно негативным: фашизм, нацизм, антисемитизм, расизм, сексизм и так далее. А бывают ли положительные -измы?

Вторая ситуация явно выглядит нелепо, зато первая, хоть и может кому-то не понравиться, кажется привычной: такие высказывания в свой адрес женщины слышат практически каждый день. Ситуация взята из реальной жизни — этот пример привела одна из участниц фейсбук-группы ” Культура сквозь фем-оптику” в ответ на мой вопрос: ”Сталкивались ли вы в жизни с доброжелательным сексизмом?”

Представьте себе ситуацию: доктор-мужчина представляет пациентам свою коллегу — женщину: ”А это наш очаровательный доктор!” А теперь поменяйте героев местами. Женщина-врач представляет своего коллегу-мужчину: ”А это наш очаровательный/привлекательный/брутальный (нужное подчеркнуть) доктор!”

Автор этого комплимента (видимо, абсолютно искреннего) дает понять: большинство женщин небольшого ума, и эта конкретная девушка нравится ему именно потому, что она, в его представлении, немного умнее остальных. В то же время этот ум представляет и определенную опасность, угрозу — об этом свидетельствует наречие ”слишком”.

На работе речь должна идти о профессиональных качествах, однако говорящий акцентирует внимание только на внешности потенциальной сотрудницы, как будто никакие другие ее качества значения не имеют.

”Приходите к нам работать! Нам нужны такие красивые девушки, как вы”.

Вот еще несколько реальных примеров из этой категории:

Речь идет о комплиментах внешности женщины, которые при этом как бы нивелируют ее умственные способности. Я сама сталкивалась с таким сексизмом много раз. К примеру, когда только начинала работать репортером и телеведущей, а маститый оператор на съемках говорил мне: ”Да не волнуйся, ты такая красивая, можешь что угодно говорить, какая разница”.

Я поделила ответы на несколько категорий, которые помогают понять, каких именно аспектов касается доброжелательный сексизм.

Писательница, феминистка Ася Долина называет доброжелательный сексизм сиропом, который насквозь пропитал всю нашу речь: именно поэтому его так тяжело заметить и распознать, но еще сложнее от него избавиться. Опрос, который я провела в группе ”Культура сквозь фем-оптику”, это подтверждает: я получила несколько сотен комментариев с самыми разнообразными примерами доброжелательного сексизма. Оказалось, что женщины в той или иной степени действительно сталкиваются с ним почти каждый день.

Исследователи Фиске и Глик опросили 15 тысяч мужчин и женщин в 19 странах мира. Один из выводов, к которому они пришли: женщины часто отвергают враждебный сексизм и готовы ему противостоять, но, как правило, не готовы дать отпор доброжелательному, особенно в странах с патриархальным укладом, где женщины не чувствуют себя в достаточной степени равными в правах с мужчинами.

”Мой (уже покойный) шеф, — рассказала одна из участниц группы ”Культура сквозь фем-оптику” (орфография автора сохранена), — хвастался после очередной конференции, где (опять) удачно выступила то ли я, то ли еще кто-из аспиранток, то ли нас двое-трое (опять) удачно выступили. Один такой директор крупного академического института, важный академик и все такое, сказал ему "Про Вас сплетничают, что Вы аспиранток отбираете по длине ног. Так вот: очень удачный критерий, поддерживаю!"”

Перед нами пример шутливого, но откровенно сексистского комплимента: мужчины акцентируют внимание на длине ног и параметрах тела, а не на сути выступления женщины на конференции.

А вот этот комментарий в фейсбук-группе оставил мужчина (орфография автора сохранена):

”При любой претензии на руководящую/высокооплачиваемую, "мужскую" позицию: ну зачем такой красивой женщине эта работа? (говорящий обычно даже не врубается, что предлагает этой женщине зарабатывать не мозгами, а телом)”.

2. ”Мужчина как главное слагаемое успеха”



В этой категории тоже много примеров (орфография авторов сохранена):

”Ну, муж же работает, чего ты нервничаешь и дети тебя так любят (это мне кто-нибудь говорит каждый день)”.

”Поделилась в посте успехами по работе, на что получила: ты молодец, пусть тебе встретится хороший мужчина”.

”Почему такая красивая не замужем и нет детей?”

Все эти комплименты представляют мужчину как единственный возможный критерий успешности женщины. Женщина может добиться успеха в карьере, сделать научное открытие, написать книгу, но все это не сделает ее в глазах определенной части общества полноценной. Однако если рядом с ней мужчина — это меняет дело.

3. ”Отношение к женщине как к несмышленому ребенку”



Истории пользователей фейсбука (орфография сохранена):