"Неплохо для женщины!" Как распознать доброжелательный сексизм?(8)
Представьте себе ситуацию: доктор-мужчина представляет пациентам свою коллегу — женщину: ”А это наш очаровательный доктор!” А теперь поменяйте героев местами. Женщина-врач представляет своего коллегу-мужчину: ”А это наш очаровательный/привлекательный/брутальный (нужное подчеркнуть) доктор!”
Вторая ситуация явно выглядит нелепо, зато первая, хоть и может кому-то не понравиться, кажется привычной: такие высказывания в свой адрес женщины слышат практически каждый день. Ситуация взята из реальной жизни — этот пример привела одна из участниц фейсбук-группы ”Культура сквозь фем-оптику” в ответ на мой вопрос: ”Сталкивались ли вы в жизни с доброжелательным сексизмом?”
Слова на -изм, обозначающие некие явления, часто ассоциируются с чем-то откровенно негативным: фашизм, нацизм, антисемитизм, расизм, сексизм и так далее. А бывают ли положительные -измы?
Американские исследователи Сьюзен Фиске и Питер Глик в середине 90-х предложили концепцию амбивалентного, как бы двуликого сексизма, который может представлять собой как откровенно враждебное отношение к женщине, так и вполне доброжелательное.
Что же за зверь такой — доброжелательный сексизм (benevolent sexism)? И что в нем страшного, если речь, судя по названию, идет о добре?
Уже упомянутые мною ученые Фиске и Глик определяют доброжелательный сексизм как социальную установку, которая представляет женщин хрупкими, слабыми, нуждающимися в особой заботе и защите.
Доброжелательный сексизм ставит женщину на пьедестал, но этим как раз и подчеркивает ее второстепенную роль в обществе. Самый известный и уже ставший своеобразным штампом пример — фраза: ”Вы — украшение нашего коллектива!”, адресованная женщинам. Многие женщины отмечают, что не испытывают удовольствия от этого комплимента, ведь он, по их мнению, подчеркивает именно второстепенную роль женщины как аксессуара, украшения: мол, это мужчины выполняют всю настоящую работу, они мыслители и стратеги, а женщины — приятное украшение, декор.
К доброжелательному сексизму можно отнести и фразы типа: ”Классно водишь машину, прямо как мужик!”, ”Неплохо для женщины!”, ”Надо же! Да ты не только красивая, но ещё и умная!” — и так далее.
Исследователи Фиске и Глик опросили 15 тысяч мужчин и женщин в 19 странах мира. Один из выводов, к которому они пришли: женщины часто отвергают враждебный сексизм и готовы ему противостоять, но, как правило, не готовы дать отпор доброжелательному, особенно в странах с патриархальным укладом, где женщины не чувствуют себя в достаточной степени равными в правах с мужчинами.
Писательница, феминистка Ася Долина называет доброжелательный сексизм сиропом, который насквозь пропитал всю нашу речь: именно поэтому его так тяжело заметить и распознать, но еще сложнее от него избавиться. Опрос, который я провела в группе ”Культура сквозь фем-оптику”, это подтверждает: я получила несколько сотен комментариев с самыми разнообразными примерами доброжелательного сексизма. Оказалось, что женщины в той или иной степени действительно сталкиваются с ним почти каждый день.
Я поделила ответы на несколько категорий, которые помогают понять, каких именно аспектов касается доброжелательный сексизм.
1. ”Внешность как единственный ”капитал”
Речь идет о комплиментах внешности женщины, которые при этом как бы нивелируют ее умственные способности. Я сама сталкивалась с таким сексизмом много раз. К примеру, когда только начинала работать репортером и телеведущей, а маститый оператор на съемках говорил мне: ”Да не волнуйся, ты такая красивая, можешь что угодно говорить, какая разница”.
Вот еще несколько реальных примеров из этой категории:
”Приходите к нам работать! Нам нужны такие красивые девушки, как вы”.
На работе речь должна идти о профессиональных качествах, однако говорящий акцентирует внимание только на внешности потенциальной сотрудницы, как будто никакие другие ее качества значения не имеют.
”Ты слишком умная для женщины”.
Автор этого комплимента (видимо, абсолютно искреннего) дает понять: большинство женщин небольшого ума, и эта конкретная девушка нравится ему именно потому, что она, в его представлении, немного умнее остальных. В то же время этот ум представляет и определенную опасность, угрозу — об этом свидетельствует наречие ”слишком”.
”Мой (уже покойный) шеф, — рассказала одна из участниц группы ”Культура сквозь фем-оптику” (орфография автора сохранена), — хвастался после очередной конференции, где (опять) удачно выступила то ли я, то ли еще кто-из аспиранток, то ли нас двое-трое (опять) удачно выступили. Один такой директор крупного академического института, важный академик и все такое, сказал ему "Про Вас сплетничают, что Вы аспиранток отбираете по длине ног. Так вот: очень удачный критерий, поддерживаю!"”
Перед нами пример шутливого, но откровенно сексистского комплимента: мужчины акцентируют внимание на длине ног и параметрах тела, а не на сути выступления женщины на конференции.
А вот этот комментарий в фейсбук-группе оставил мужчина (орфография автора сохранена):
”При любой претензии на руководящую/высокооплачиваемую, "мужскую" позицию: ну зачем такой красивой женщине эта работа? (говорящий обычно даже не врубается, что предлагает этой женщине зарабатывать не мозгами, а телом)”.
2. ”Мужчина как главное слагаемое успеха”
В этой категории тоже много примеров (орфография авторов сохранена):
”Ну, муж же работает, чего ты нервничаешь и дети тебя так любят (это мне кто-нибудь говорит каждый день)”.
”Поделилась в посте успехами по работе, на что получила: ты молодец, пусть тебе встретится хороший мужчина”.
”Почему такая красивая не замужем и нет детей?”
Все эти комплименты представляют мужчину как единственный возможный критерий успешности женщины. Женщина может добиться успеха в карьере, сделать научное открытие, написать книгу, но все это не сделает ее в глазах определенной части общества полноценной. Однако если рядом с ней мужчина — это меняет дело.
3. ”Отношение к женщине как к несмышленому ребенку”
Истории пользователей фейсбука (орфография сохранена):
”На днях общалась со знакомой по поводу ”полного отсутствия” сексизма в ее профессиональной жизни. Она сказала, что никто из мужчин никогда не гнобил ее только потому, что она женщина, напротив, "когда я чего-то не знала, ко мне отношение было как к маленькой девочке, которой нужно срочно помочь””.
”Несколько лет назад, на мой др сидели в кафе компанией, особо не отмечали просто поужинали. Было трое мужчин, я с подругой и её ребёнок. Все друзья, бойфренда не было. Принесли счет, я собиралась расплатиться, у меня его забрали, мужики скинулись, один мне шепнул на ушко: ”будешь за себя платить — вырастут яички””.
Думаю, что комплименты из этой категории всем хорошо знакомы. Они представляют женщину как слабое, несмышленое создание, ”прелесть какую дурочку”, которая не может самостоятельно ни поменять картридж в принтере, ни заправить машину.
4. ”Не женская работа”
В этой категории речь идет о распространенном представлении о том, что существуют некие ”женские” и ”мужские” занятия. И речь тут не о пресловутом перекладывании шпал, а о самых обычных профессиях или занятиях, которые кому-то кажутся ”неженскими”. К примеру, вождение машины, которое уже давно стало необходимым навыком любого человека, до сих пор многими оценивается как сугубо мужское занятие, в котором женщины ничего не смыслят и садятся за руль по какому-то недоразумению.
Истории из реальной жизни (орфография сохранена):
”Мама: "Что это за работа такая — фотограф? Постоянно бегать по полям в грязных сапогах, то жара, то дождь. Сидела бы в банке каком-нибудь — каблучки, юбочка, мужчины вокруг — загляденье”.
”Я ювелиркой занимаюсь и постоянно слышу: не жалко ли мне свои пальчики, вдруг молоточком ударю, а как же я живу без маникюра. От свекрови в мой адрес: я б такую профессию не выбрала, это не для женщин, физический труд, а нам, женщинам, надо себя беречь”.
”Еще когда училась ездить на машине, инструктор мне твердил: тыжедевочка, тыжемиленькая! девочки так резко не ездят! ты очень хорошо паркуешься, как мужик! ты стартовала, как мужик!”
Как реагировать на доброжелательный сексизм
Исследователи говорят, что даже изучать доброжелательный сексизм непросто: женщин, которые недовольны подобными комплиментами, часто обвиняют в холодности и агрессии. Однако эксперименты говорят, что доброжелательный сексизм может быть весьма опасен. В прошлом году исследовательница Вероника Ламарш провела тест для женщин на вербальное мышление, после которого каждая из них получала оценку от руководителя исследования. В ходе разговора участницам измеряли давление и сердечный ритм. Оказалось, что на сексистские комментарии тело реагировало точно так же, как на прямую угрозу.
Справедливости ради надо сказать, что большинство сексистских комплиментов произносится абсолютно искренне: их авторы не стремятся обидеть собеседниц, скорее наоборот. Это происходит потому, что чаще всего говорящие не распознают это как сексизм. Именно поэтому женщины постепенно начинают открыто заявлять о своих чувствах, позволять себе злиться и остро парировать, слыша подобные комплименты. Одна из участниц упомянутого мной опроса написала, что на слова: ”Такой красивой женщине не откажу, сделаю, как требуете!” отвечает вполне откровенно: ”А давайте без позитивного сексизма, и требую не я, а регламент”.