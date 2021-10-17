Международные наблюдатели на выборах в Кохтла-Ярве: "Есть подозрение, что избирателей подкупали"

По его словам, он со соим коллегой из Кемерово Михаилом Алексеевым заметили маргинальный алкогольный электорат. ”Один из этой группы показывал другим, за кого нужно голосовать. Вполне вероятно, как об этом писали, что это либо подкуп за деньги, либо за какие-то алкогольные напитки”, — предполагает Егоров, который со своим коллегой отказались говорить, за кого именно голосовал так называемый маргинальный алкогольный электорат.

Сравнивая выборы в России и Эстонии, Егоров отмечает, что в РФ формально более строгие правила. ”Прозрачные ящики для голосования, теоретически есть видеонаблюдение, — сравнивает он. — Формально, если смотреть с точки зрения обеспечения гласности и прозрачности выборов, то в России внешне они выглядят более прозрачными, но на самом деле это только внешнее проявление. Мы видим, что здесь происходит большее доверие к институту выборов. Некоторые проверять и перепроверять просто не приходит в голову, потому что это невозможно, некрасиво и противозаконно. В России, несмотря на все другие внешние атрибуты, фальсифицируют. В чем мы убеждаемся каждые большие и малые выборы”.