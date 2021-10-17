17.10.2021, 14:44
Лапландию засыпало снегом. Его глубина в некоторых местах доходит по полуметра(6)
Рекордная глубина снега была зафиксирована в Киттиля. Там к утру нападало 48 сантиметров снега, однако это связано с тем, что станция наблюдения за погодой расположена на высоте в несколько сотен метров над уровнем моря.
Снег достался также региону Кайнуу, а вот восток Лапландии в основном избежал осадков. Больше всего снега выпало в северо-западной части Лапландии. К вечеру снегопады сойдут на нет, но зато снег возможен в районе Куусамо.