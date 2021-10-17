Россия четвертый день подряд обновляет рекорд по числу заражений коронавирусом с начала пандемии
За сутки в России зарегистрировали 34 303 случая заболевания Covid-19. Накануне был прирост в 33 208 новых случаев. В четверг 14 октября впервые суточный прирост оказался выше 30 тысяч человек.
Число смертей незначительно снизилось — за сутки умерли 997 заболевших, накануне были зарегистрированы рекордные с начала пандемии 1002 смерти. В пятницу скончались 999 заболевших. В четверг 14 октября регистрировали 986 смертей — и это тоже было рекордное число.
Наибольшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. В Москве выявили 6740 новых случаев заражения, в Петербурге — 3323 случаев, в Подмосковье — 2759 случая.
За сутки в столице госпитализировали 1357 человека, на ИВЛ находится 631 человек. В Москве за сутки подтверждена смерть 70 пациентов с Covid-19, в Санкт-Петербурге — 65, в Краснодарском крае — 39.
За сутки в России выписали 18 717 переболевших коронавирусом.
Резкий рост заболеваемости коронавирусом в России начался в сентябре и ускорился в октябре. Он связан с тем, что на сегодняшний день в стране вакцинировано всего около 35% населения (51 млн привившихся хотя бы одной дозой при 146 млн жителей). Рост заболеваемости наблюдается во многих странах из-за фактора сезонности заболевания, однако именно в странах с низкими показателями вакцинации он сопровождается еще и высокой смертностью.
Официальная статистика привитых
В субботу на официальном портале стопкоронавирус.рф появился раздел с официальной статистикой привитых — там указано общее число сделанных в стране первых (51 млн) и вторых уколов (47,6 млн), без наименований вакцин, но с разбивкой по регионам.
До этого официальной статистики вакцинации в стране не было, цифры по ней появлялись в отдельных заявлениях чиновников.
Также в официальной статистике указано понятие "коллективного иммунитета" — по данным портала, он в России составляет 45%. Из приписки следует, что коллективный иммунитет рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью достижения коллективного иммунитета.
Понятие "коллективного иммунитета" давно вызывает вопросы у ученых, так как пока неясно, возможен ли он в принципе с Covid-19. Из-за сомнений в отношении вакцинации, появления мутаций вируса и задержек вакцинации детей порог достижения коллективного иммунитета трудно спрогнозировать. Кроме того, иммунитет переболевшего считается менее надежным, чем после вакцинации.
Covid-19 стал более заразной и смертоносной болезнью из-за мутаций, с помощью которых вирус учится обходить иммунную защиту. Однако защита вакцин от госпитализации и смерти по-прежнему остаётся высокой.
Этот вывод, согласно недавно вышедшему препринту статьи о "Спутник Лайт", касается и российской вакцины. Эффективность однокомпонентного препарата против "дельта" штамма коронавируса оценили в 70% в течение трех месяцев после прививки. Исследование было проведено на основе полученных в Москве данных за июль этого года о 28 тысячах привитых "Спутником Лайт" в сравнении с группой из 5,6 млн непривитых россиян.