18.10.2021, 19:32
Девушка дня | Боец UFC показала татуировку на откровенном фото
Фото: Then Chih Wey/Xinhua
Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Джессика Ай опубликовала откровенное фото в социальных сетях. Пост доступен в Instagram спортсменки.
Американка предстала перед подписчиками в купальнике. На снимке она показала татуировку на бедре. За десять часов публикация набрала более 8,5 тысяч лайков.
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