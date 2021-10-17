В туалете петербургской квартиры нашли мертвого мужчину с пистолетом, который пропал из военной части в Эстонии почти 30 лет назад

Как стало известно ”Фонтанке” 15 октября, мужчина, судя по состоянию тела, скончался еще несколько дней назад. Его обнаружил знакомый, который забеспокоился из-за того, что тот пропал и не выходит на связь. Следов насильственной смерти на теле погибшего не нашли.

По предварительной информации, во время осмотра тела и помещений следователи изъяли 68 патронов, два магазина и пистолет Макарова 1974 года. Последний находился в розыске, как похищенный из военной части в поселке Лээтсэ Харьюсского уезда Эстонской Республики. Уголовное дело по данному факту возбудили еще в 1993 году. На тот момент погибшему было 24 года.