"Калев/Крамо" одержал первую победу в Единой лиге ВТБ

Вчера чемпион Эстонии в гостях обыграли "Нижний Новгород" — 65:71.

”У нас было пара хороших тактических ходов, которые помогли нам победить. В целом игра была закрытой, но наша атака в начале встречи придала нам больше уверенности”, — прокомментировал помощник тренера Калев/Крамо Индрек Рейнбок.

”Первая половина сезона в самом разгаре. У нас совершенно новая команда, и это логично, нам есть куда расти и в чем улучшаться. В первых играх были большие проблемы с защитой. Сейчас мы улучшили немного игру в защите ”, — добавил Рейнбок.

Самым результативным игроком встречи, стал американский легионер "Калева/Крамо" Сайлас Мэлсон, в активе которого оказалось 18 очков и 9 подборов.

В турнирной таблице "Калев", у которого одна победа и три поражения в турнире, поднялся на 10-е место. Свой следующий матч в Единой лиге ВТБ "Калев/Крамо" проведет дома, против московского ЦСКА. Игра пройдет 1.11, начало матча в 17.00