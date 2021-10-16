ФОТО | Смотрите, как сегодня медики Ляэне-Таллиннской центральной больницы перезапускали сердца

В Эстонии около 700 человек ежегодно умирают из-за внезапной остановки сердца. В среднем только в одном из трех случаев присутствующие начинают реанимацию до приезда кареты скорой помощи.

По словам руководителя Ляэне-Таллиннской центральной больницы и опытного врача скорой помощи доктора Аркадия Попова, в случае внезапной остановки сердца человека еще можно вернуть к жизни, но во время ожидания прибытия скорой помощи теряются драгоценные минуты, из-за чего последующая реанимация может оказаться уже неэффективной.

"Если не применять методы оживления до прибытия скорой помощи, шанс на выживание в случае внезапной остановки сердца составляет менее 10 процентов, поэтому все зависит от быстрых и умелых действий присутствующего человека или случайного прохожего. Чтобы в решающий момент не потерять уверенность в себе и набраться смелости помочь, необходимо время от времени практиковать реанимационные приемы — в этом случае шансов спасти жизнь человека, которая оказалась в ваших руках, намного больше», — отметил доктор Аркадий Попов.

Он также добавил, что самая большая ошибка, которую допускают при оказании первой помощи — это то, что эту помощь не оказывают.

По случаю всемирного дня перезапуска сердца сегодня в торговом центре Rocca al Mare медики Ляэне-Таллиннской центральной больницы показывали всем желающим, что делать в экстренной ситуации.

Алгоритм оказания первой помощи:

1. Первичный осмотр:

Прежде, чем приблизиться к пострадавшему, удостоверьтесь, что это безопасно.

Убедитесь, что пострадавший находится в сознании: поговорите с ним и аккуратно потрясите его за плечо.

Осторожно запрокиньте голову пострадавшего назад, приподняв подбородок, и проверьте его дыхание.

Если пострадавший не дышит, нужно приступать к оживлению.

2. Позовите на помощь: