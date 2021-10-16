Предприниматель: почему я должен платить за того, кто не привился, заболел, а сейчас нуждается в лечении?

"Почему я сейчас должен платить за то, что кто-то не привился и заболел, лег в больницу, сейчас он нуждается в лечении?", — вопрошал Даргис.

"Мы должны понять, что не можем жить за счет других. Сегодня большинство больных, которые лежат в больнице — непривиты. Несмотря на интенсивные усилия правительства, на наличие вакцины, и явные доказательства того, что привитые болеют реже, люди все равно решают не прививаться, а потом лежат в реанимации, их лечение дорого обходится и все только потому, что у них такие убеждения. Так пусть это люди делают за свой счет. Когда к этому подключится экономический момент, я думаю, поведение изменится, и люди начнут думать, выгодно ли им это", — считает Даргис. Он сожалел, что социальные сети — то пространство, в котором распространяется много непроверенной и ничем не обоснованной информации, люди ей верят и ведут себя безответственно. Даргис сказал, что такой хаос смущает людей.

"Почему я сейчас должен платить за то, что кто-то не привился и заболел, лег в больницу, сейчас он нуждается в лечении? Ведь если бы он привился, велика вероятность того, я не говорю 100%, но велика вероятность того, что он не попал бы в реанимацию. (…) От нечего делать, как говорила моя бабушка, выдумывают всякое, а потом пользуются деньгами общества", — заметил предприниматель.

Он заверил, что за обязательное тестирование работников должны платить те, кто не прививается, а не государство или работодатели. "Эти люди переносят болезнь, загружают систему здравоохранения, поэтому я считаю, что отвечать должны не работодатели, а сами непрививающиеся", — считает Даргис. Он заметил, что ситуация в стране очень сложная, запущены другие проблемы — не проводят реформы в сфере образования, налогов. Даргис напомнил, что, кроме проблемы коронавируса, правительству приходится также решать проблему нелегальной миграции.