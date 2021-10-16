Мировой энергетический кризис углубляется. Сначала не хватало газа, а теперь еще и нефти

Газ подорожал ввиду бурного роста спроса вслед за пробуждением мировой экономики от ковидной летаргии, к чему добавился целый букет более мелких причин: от перехода к зеленой энергетике до истощения запасов в хранилищах из-за прошлогодних холодов. Тем, кому газа не хватило, пришлось переходить на более грязные виды топлива, включая уголь и нефтепродукты.

В результате спрос на нефть вырастет на 500 тысяч баррелей в сутки, и в оставшиеся месяцы 2021 года мировой дефицит составит не 200, а все 700 тысяч баррелей в сутки, предупредило Международное энергетическое агентство (IEA). Обещанного увеличения поставок от стран ОПЕК+ ждать придется до января.

Это плохие новости для потребителей, поскольку дорожающая энергия сдерживает восстановление промышленности и бьет по карману граждан, оставляя им меньше денег на покупки всего прочего после оплаты счетов за свет. В результате экономика получает двойной удар: рост замедляется, а цены разгоняются.

А для производителей нефти, в том числе для России, дефицит сырья, наоборот — хорошая новость. Цены уже побили трехлетний рекорд и превысили 85 долларов за баррель сорта Brent. И если верить прогнозам президента Владимира Путина, это не предел.

Энергетический кризис притормозил зеленую революцию и обратил внимание жителей развитых стран на то, что счет за переход в чистое будущее придется оплачивать им. Помимо злорадства (мы вам говорили, что на одних ветряках не прожить), нефтяники получили надежду на сговорчивость властей и инвесторов, до сих пор неохотно одобрявших новые проекты в "грязной" энергетике и сторонившихся инвестиций в них.

Этот кризис не последний

Вот и IEA — мозговой центр стран-потребителей ископаемого топлива — на этой неделе предупредило, что в процессе перевода экономики на возобновляемую энергетику миру придется пережить еще не один энергетический кризис подобный нынешнему.