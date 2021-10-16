Дилемма Польши: остаться или выйти из ЕС?

Поляки, которые на протяжении веков являются связующим звеном между Востоком и Западом, нация, восхищающаяся Европой… Запад для большинства жителей Польши даже в тяжелые времена коммунистического правления был заветной мечтой и желанной целью. Принадлежность к советской зоне влияния после 1945 года всегда воспринималась поляками как искусственный отрыв от истинных политических и культурных корней. Поэтому падение железного занавеса в 1989 году они праздновали как "возвращение в Европу".

Проевропейская политика руководства после произошедших демократических перемен нашла широкую поддержку в польском обществе. В 2003 году три четверти поляков (77,45 процента) высказались на референдуме за вступление в ЕС. Антиевропейские силы на правом политическом фланге уже тогда безуспешно пытались подогревать страхи о том, что Польша потеряет собственное сельское хозяйство после вступления в ЕС и открытия европейского аграрного рынка.

ЕС остается популярным

Число сторонников ЕС в Польше в последние два десятилетия не только не сократилось, но и существенно выросло. Согласно результатам опроса, проведенного институтом IPSOS для польской газеты Gazeta Wyborcza и интернет-портала Oko.press, опубликованным 5 октября 2021 года, 88 процентов респондентов высказались за то, чтобы Польша осталась в европейском сообществе. Об этом тренде свидетельствуют и результаты других опросов.

Под девизом "Мы останемся в Европе" 10 октября почти 100 000 человек вышли в Варшаве на уличные акции. По всей Польше участие в демонстрации приняло больше людей, чем в протестах против закона об абортах или ограничения независимости судов. Высокое число демонстрантов показывает, что проевропейские силы в Польше не оcлабли и ни в коем случае не хотят сдаваться.