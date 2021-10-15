В Кингисеппе третий раз за месяц жгли "санкционку" из Эстонии, Латвии, Финляндии

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора 15 октября, сотрудники ведомства совместно с сотрудниками Кингисеппской таможни провели проверку на складе временного хранения в Кингисеппе.

По данным ведомства, было обнаружено 560 килограммов продукции, запрещенной для ввоза в страну. В том числе 378,3 килограмма сыра, 119 килограммов сливочного масла, 39,5 килограммов колбасы, более 22 килограммов хамона, 1,3 килограмма шпика. На этикетках продуктов было указано, что они произведены предприятиями Финляндии, Германии, Эстонии, Латвии, Литвы, Испании.

"В соответствии с законодательством Российской Федерации вся сельскохозяйственная продукция была уничтожена путем сжигания", - добавили в сообщении.

Ранее 47news писал, что это третья по счету проверка на складах в Кингисеппе за октябрь. Первыми уничтожено 400 килограммов продукции, второй партией стали 136,8 килограмма.