Британского депутата парламента зарезали ножом на встрече с избирателями

Британского депутата Консервативной партии Дэвида Эмесса несколько раз ударили ножом. Инцидент произошел в депутатской приемной в церкви городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс.

69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия. Но он все равно погиб. Политик умер в операционной больницы своего избирательного округа в Эссексе.

Задержан 25-летний подозреваемый, у которого при себе нашли нож. О его мотивах не сообщается.