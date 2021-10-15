BBC News
15.10.2021, 17:36

Британского депутата парламента зарезали ножом на встрече с избирателями

 
AFP/Scanpix
Депутат-консерватор британского парламента сэр Дэвид Эмесс умер от ран, которые получил в пятницу при нападении на него участника встречи с избирателями, пишут BBC и "Интерфакс".

Британского депутата Консервативной партии Дэвида Эмесса несколько раз ударили ножом. Инцидент произошел в депутатской приемной в церкви городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс.

69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия. Но он все равно погиб. Политик умер в операционной больницы своего избирательного округа в Эссексе.

Задержан 25-летний подозреваемый, у которого при себе нашли нож. О его мотивах не сообщается.