15.10.2021, 17:36
Британского депутата парламента зарезали ножом на встрече с избирателями
AFP/Scanpix
Депутат-консерватор британского парламента сэр Дэвид Эмесс умер от ран, которые получил в пятницу при нападении на него участника встречи с избирателями, пишут BBC и "Интерфакс".
Британского депутата Консервативной партии Дэвида Эмесса несколько раз ударили ножом. Инцидент произошел в депутатской приемной в церкви городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс.
69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия. Но он все равно погиб. Политик умер в операционной больницы своего избирательного округа в Эссексе.
Задержан 25-летний подозреваемый, у которого при себе нашли нож. О его мотивах не сообщается.