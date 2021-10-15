15.10.2021, 17:04
Результаты опроса: ”Русское Радио” — номер 1!(28)
Русское радио
Согласно последнему исследованию фирмы Kantar Emor, первое место среди всех коммерческих русскоязычных радиостанций Эстонии занимает ”Русское Радио”.
Аудитория ”Русского Радио” составляет 22 000 слушателей в день. SKY Радио, долгое время пребывавшее на позиции лидера, в минувшем полугодии оказалось на третьем месте.
За период с апрель по сентябрь 2021 года слушатели русскоязычных коммерческих станций Эстонии продемонстрировали следующие предпочтения (daily reach):
Русское Радио — 22 000
Народное Радио — 20 000
SKY Радио — 19 000
Юмор FM — 16 000
DFM — 14 000
Радио Волна — 10 000
Независимое исследование аудитории было проведено фирмой Kantar Emor с 1 апреля по 30 сентября 2021 года.