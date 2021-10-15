Результаты опроса: ”Русское Радио” — номер 1!

Аудитория ”Русского Радио” составляет 22 000 слушателей в день. SKY Радио, долгое время пребывавшее на позиции лидера, в минувшем полугодии оказалось на третьем месте.

За период с апрель по сентябрь 2021 года слушатели русскоязычных коммерческих станций Эстонии продемонстрировали следующие предпочтения (daily reach):

Русское Радио — 22 000

Народное Радио — 20 000

SKY Радио — 19 000

Юмор FM — 16 000

DFM — 14 000

Радио Волна — 10 000

Независимое исследование аудитории было проведено фирмой Kantar Emor с 1 апреля по 30 сентября 2021 года.