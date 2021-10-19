Молодежный чемпионат Европы по фехтованию пройдет в Таллинне

Чемпионат Европы среди молодежи до 23 лет будет проходить шесть дней в мае или июне 2022 года в спорткомплексе ”Калев”. Это первые в Эстонии соревнование на звание чемпиона Европы по фехтованию.

Программа чемпионата Европы U-23 включает индивидуальные и командные турниры среди мужчин и женщин по всем трем видам оружия: шпаге, рапире и эспадрону. Более 350 спортсменов и 70 команд приняли участие в последнем чемпионате Европы U-23 в Пловдиве, Болгария.

”Компактность фехтовальной инфраструктуры Таллинна, образцовый опыт в организации крупных турниров и наличие преданных своему делу людей, вселяют в Эстонскую ассоциацию фехтования уверенность в том, что первые соревнования пройдут на очень высоком уровне." — заявил генеральный секретарь ассоциации фехтования Эстонии Денис Островский.

Чемпионат Европы среди молодежи до 23 лет проводится с 2008 года. За это время эстонские фехтовальщики трижды поднимались на пьедестал:

Катрина Лехис (третье место) — Братислава (2012);

Нелли Дифферт (Уиллоу) (второе место) — Торунь (2013);

Эстонские женская команда (Нелли Дифферт (Паю), Катрина Лехис, Вероника Зуйкова, Ану Харк) (третье место) — Торунь (2013).