15.10.2021, 14:11
Возраст дожития и остановленный конвейер. 30 лет назад Латвия разделила население на граждан и неграждан(41)
Foto: Nepilsoņa pase
15 октября 1991 года Верховный совет принял постановление "О восстановлении прав граждан Латвийской Республики и основных условиях натурализации", пишет rus.delfi.lv. Это решение разделило жителей Латвии на потомственных граждан и жителей с неясным правовым статусом, которые позже стали "негражданами". На долгие годы тема прав неграждан стала одной из линий разлома в обществе.