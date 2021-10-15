15.10.2021, 08:06
Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови(3)
Foto: DAVID SWANSON, REUTERS
Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон госпитализирован в Калифорнии, сообщает телеканал CNN, передает Газета.
”Билл Клинтон был принят в Медицинский центр Ирвинского университета Калифорнии по поводу инфекции, не связанной с Covid. Согласно заявлению официального представителя Клинтона Ангела Урены, он ”выздоравливает” и ”в хорошем настроении””, — указано в сообщении.
Позднее стало известно, что причиной госпитализации стало заражение крови.
”Он был доставлен в больницу уже с инфекцией, а не подхватил ее там. Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно”, — указано в сообщении.