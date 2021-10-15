Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови

”Билл Клинтон был принят в Медицинский центр Ирвинского университета Калифорнии по поводу инфекции, не связанной с Covid. Согласно заявлению официального представителя Клинтона Ангела Урены, он ”выздоравливает” и ”в хорошем настроении””, — указано в сообщении.

”Он был доставлен в больницу уже с инфекцией, а не подхватил ее там. Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно”, — указано в сообщении.