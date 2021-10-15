Начиная с сегодняшнего дня можно голосовать во всех 448 участках по всей Эстонии(19)
С пятницы по воскресенье на неделе выборов открыты все 448 избирательных участков по всей Эстонии. С этого года будет использоваться электронный список избирателей, то есть вместо бумажных списков используется электронный список в компьютере. Это означает, что избиратель больше не привязан к одному избирательному участку по месту жительства и может сам выбрать для голосования избирательный участок в своем избирательном округе. Больше информации об избирательных участках можно найти в картографическом приложении по адресу jsk.valimised.ee.
Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 16 октября. Для того, чтобы проголосовать электронно, необходимо скачать с сайта www.valimised.ee на свой компьютер приложение избирателя. Для голосования нужны компьютер, доступ к интернету, ID-карта и считыватель ID-карты или mobiil-ID, и PIN-коды.
Если избиратель не хочет или не может проголосовать электронно, и по связанной со здоровьем, или другой уважительной причине ему тяжело прийти для голосования на избирательный участок, или ему запрещено это делать (например, если он контактировал с заболевшим коронавирусом), то он может ходатайствовать о голосовании на дому. Для этого необходимо предоставить ходатайство в местное самоуправление. В устной форме ходатайство можно предоставить в пятницу и в субботу по указанному самоуправлением телефонному номеру с 12:00 до 20:00 и в воскресенье с 9:00 до 14:00.
Показатели заболеваемости коронавирусом являются причиной для беспокойства. Однако провести выборы в местные самоуправления можно безопасно, если мы будем придерживаться установленных государством договоренностей. Для того, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих, Государственная служба по организации выборов просит при выполнении гражданского долга: носите на избирательном участке маски; на избирательном участке держите дистанцию с другими людьми; при входе на избирательный участок продезинфицируйте руки; если вы заболели, или контактировали с заболевшим, оставайтесь дома.
Выборы в собрания местных самоуправлений проходят в 79 самоуправлениях по всей Эстонии. Всего баллотируется 10 025 человек.