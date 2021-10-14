14.10.2021, 20:25
За четыре дня проголосовала пятая часть избирателей. Сегодня свой голос отдал и Михаил Кылварт(11)
Фото: Александр Гужов
Сегодня вечером по состоянию на 20:00 на выборах в собрания местных самоуправлений по всей Эстонии проголосовали 73 547 избирателей на избирательных участках и 146 880 – электронно. Всего в Эстонии приняли участие в выборах 20,5 % избирателей.
Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 16 октября. С завтрашнего дня по воскресенье на неделе выборов открыты все 448 избирательных участков по всей Эстонии. В этот период избиратель может проголосовать на любом избирательном участке в своем городе или волости.
В Таллинне можно голосовать на любом избирательном участке в своем районе. Исключение составляет волость Пейпсияэре в Тартуском уезде, в которой сформировано четыре избирательных округа. Здесь избиратель может проголосовать в своем избирательном округе.
В четверг на избирательный участок в Lasnamäe Centrum пришел исполнить свой гражданский долг мэр Таллинна Михаил Кылварт.