За четыре дня проголосовала пятая часть избирателей. Сегодня свой голос отдал и Михаил Кылварт

Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 16 октября. С завтрашнего дня по воскресенье на неделе выборов открыты все 448 избирательных участков по всей Эстонии. В этот период избиратель может проголосовать на любом избирательном участке в своем городе или волости.

В Таллинне можно голосовать на любом избирательном участке в своем районе. Исключение составляет волость Пейпсияэре в Тартуском уезде, в которой сформировано четыре избирательных округа. Здесь избиратель может проголосовать в своем избирательном округе.

В четверг на избирательный участок в Lasnamäe Centrum пришел исполнить свой гражданский долг мэр Таллинна Михаил Кылварт.