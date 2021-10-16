РЕЦЕПТ | Курица с тыквой и боровиками: самое нежное сезонное блюдо

Уже много лет это мой любимый сезонный рецепт. Сорт тыквы в нем не так важен, а вот сушеные боровики лучше ничем не заменять. Время приготовления примерно 1,5 часа.

Понадобится:

Курица весом 1,5 кг — 1 шт

Масло растительное — 2 ст. л.

Лук репчатый — 1 шт

Грибы белые сухие — 50 г

Лимон, только сок — 1 шт

Тыква очищенная — 350 г

Масло сливочное — 1,5 ст. л.

Сливки жирностью 35% — 250 мл

Укроп — 2-3 веточки.

Приготовление:

Грибы положить в миску, залить 1,5 стаканами горячей воды и оставить на 30 мин.

Курицу вымыть, обсушить бумажным полотенцем, разрезать на 8 частей, снять кожу. Лимон разрезать пополам, натереть им куски курицы.

В большой сковороде разогреть растительное масло, обжарить курицу на сильном огне в течение 10–12 мин., до образования золотистой корочки.

Переложить в глубокую жаропрочную кастрюлю. Скелет с остатками мяса можно положить в пакет и убрать в морозилку. И при необходимости сварить на нем куриный бульон.

Мякоть тыквы нарезать кубиками со стороной 2 см. Лук очистить, мелко порубить. Грибы откинуть на дуршлаг, обсушить и нарезать небольшими кусочками. Настой процедить.

Разогреть в сотейнике сливочное масло, положить лук и обжарить, помешивая, 3 мин. Добавить грибы и тыкву.

Готовить, помешивая, 10 мин. Посолить, поперчить. Влить сливки и 4 ст. л. грибного настоя. Готовить на среднем огне, без крышки, 10 мин.

Разогреть духовку до 180 °С. Выложить сливочную смесь в кастрюлю с курицей, перемешать и поставить в духовку на 30 мин.

Укроп промыть, измельчить и посыпать готовое блюдо.

Пока запекается курица, приготовить гарнир. Ужин готов, начинайте наслаждаться!

Подписаться на блог автора в Instagram можно здесь.

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.>