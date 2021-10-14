Портал Delfi закрывает для комментирования все материалы на тему коронавируса

В 2018 году в Эстонии прошли крупные учения "Siil" ("Еж"), девизом которых была фраза "Каждая иголка на счету". Эти слова чрезвычайно актуальные и сегодня, когда каждый человек и организация должны внести свой вклад в борьбу с распространением в Эстонии коронавируса. Мы все надеялись и верили, что действия правительства будут достаточно сильными, и мы никогда не окажемся в таком положении, которое царит сейчас вокруг нас.

Надежда на системность правительства и его способность учиться оказалась ошибочной, хотя тенденции, статистика и компетентные люди уже с весны предупреждали, что мы должны повышать темпы вакцинации и менять ее тактику. Сегодня мы все, вакцинированные тоже, на пороге очередной катастрофы.

Это означает, что "Каждая иголка на счету", и мы все должны в своей повседневной жизни предпринять шаги, чтобы в Эстонии сложился положительный подход к вакцинации и возникло желание всем вместе предотвратить удушающий кризис.

Мы закрываем с сегодняшнего дня комментарии под материалами на тему коронавируса — как анонимные, так и зарегистрированных читателей. Это наш ответ тем, кто преуменьшает роль вакцины, издевается над врачами, научным подходом и превозносит тех людей и организации, для кого вакцины — научно недостоверная жидкость.

Такая невменяемая, но, безусловно, отчасти и продуманная ложь и провокация сводят людей в могилу, закрывают школы, переполняют больницы, останавливают экономику, приводят людей к духовному кризису. Мы должны всё это предотвратить. Все вместе. Трезвый рассудок должен победить. Особенно в то время, когда правительство убрало руки с руля.

Мы закрывает комментарии к материалам на тему коронавируса с сегодняшнего дня как минимум на месяц. Будем следить за развитием ситуации и если увидим, что число вакцинированных станет стремительно расти, общество держится и давление на больницы спадает, мы можем свое решение изменить и раньше.

Идите вакцинироваться!

Верьте врачам и ученым!