Ошибки в питании, которые мы совершаем каждый день: фитнес-блогер знает, как их исправить

Не можете никак наладить свое питание? А может, вы сами все усложняете?

Сейчас мы разберем ошибки, учитывая которые, легко избежать перееданий и снижать вес без стресса.

1. Отсутствие готовой еды

Когда вы приходите домой с работы, чувство голода выходит из под контроля.

Если в холодильнике нет готовой еды, пока вы будете готовить ужин, есть риск наестся всего, что попадет под руку

Готовьте на 2-3 дня, храните блюда в холодильнике в стеклянных контейнерах .

2. Отсутствие продуктов для готовки

Если у вас нет свежих продуктов, то нет и готовой здоровой еды. Многие заедают голод печеньем и шоколадом именно поэтому…

Именно поэтому раз в неделю нужен большой поход за продуктами, дважды в неделю — покупаем продукты на каждый день.

Заведите "стратегический запас":

▫️яйца

▫️гречка/рис/киноа

▫️яблоки

▫️куриная грудка

▫️филе рыбы

▫️помидоры/огурцы

▫️орехи

▫️хлебцы

3. Пропустили перекус

Это — самая частая причина усиливающейся тяги к мучному и сладкому. Не съели норму сложных углеводов — организм "попросит" позже простых.

Поставьте напоминание через 2-4 часа после завтрака и берите перекус с собой.

4. Решили пообедать "полегче" или вовсе пропустить обед

Если выбираете только овощи на гарнир, а вечером чувствуете сильный голод и тягу к сладкому, то удивляться нечему. Организм требует свою норму углеводов. И медленными углеводами здесь уже не обойдешься, требует он уже энергию быструю.

Полноценный обед - это белок (мясо/рыба/птица) + гарнир (макаронные изделия, крупы, картофель и тд.) + салат. Нет круп — добавьте пару кусков ржаного или цельнозернового хлеба.

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