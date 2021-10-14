Ошибки в питании, которые мы совершаем каждый день: фитнес-блогер знает, как их исправить
Не можете никак наладить свое питание? А может, вы сами все усложняете?
Сейчас мы разберем ошибки, учитывая которые, легко избежать перееданий и снижать вес без стресса.
1. Отсутствие готовой еды
Когда вы приходите домой с работы, чувство голода выходит из под контроля.
Если в холодильнике нет готовой еды, пока вы будете готовить ужин, есть риск наестся всего, что попадет под руку
Готовьте на 2-3 дня, храните блюда в холодильнике в стеклянных контейнерах .
2. Отсутствие продуктов для готовки
Если у вас нет свежих продуктов, то нет и готовой здоровой еды. Многие заедают голод печеньем и шоколадом именно поэтому…
Именно поэтому раз в неделю нужен большой поход за продуктами, дважды в неделю — покупаем продукты на каждый день.
Заведите "стратегический запас":
▫️яйца
▫️гречка/рис/киноа
▫️яблоки
▫️куриная грудка
▫️филе рыбы
▫️помидоры/огурцы
▫️орехи
▫️хлебцы
3. Пропустили перекус
Это — самая частая причина усиливающейся тяги к мучному и сладкому. Не съели норму сложных углеводов — организм "попросит" позже простых.
Поставьте напоминание через 2-4 часа после завтрака и берите перекус с собой.
4. Решили пообедать "полегче" или вовсе пропустить обед
Если выбираете только овощи на гарнир, а вечером чувствуете сильный голод и тягу к сладкому, то удивляться нечему. Организм требует свою норму углеводов. И медленными углеводами здесь уже не обойдешься, требует он уже энергию быструю.
Полноценный обед - это белок (мясо/рыба/птица) + гарнир (макаронные изделия, крупы, картофель и тд.) + салат. Нет круп — добавьте пару кусков ржаного или цельнозернового хлеба.
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