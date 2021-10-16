5 редких снимков старой Нарвы и Ида-Вирумаа

1. Редкое фото нарвского железнодорожного вокзала

Барон Александр фон Штиглиц, ”отец” банковского дела России и владелец суконной мануфактуры в Ивангороде лоббировал свои интересы перед императором, чтобы построить железную дорогу в Нарву для быстрой доставки хлопка. Император пошёл на встречу Штиглицу и в 1870 году была открыта Балтийская железная дорога: Санкт- Петербург, Ораниенбаум, Нарва, Ревель, Балтийский порт. Дорога была суперскоростной, самый быстрый поезд добирался до Нарвы за 4,5 часа (на паровозе!), что было очень удобно для дачников, которые ехали дальше в Гунгербург.

2. Редкая открытка с изображением Тёмного сада в Нарве

Темный сад является старейшим парком Нарвы. Темный сад представляет собой образец садово-парковой архитектуры 19 века. Парк расположен на бастионе Виктория. В Темном саду растут деревья, возраст которых превышает 100 лет. Парк основан мэром Нарвы в конце XIX века и основателем курорта Гунгербург Адольфом Ганом.



3. Очень редкое фото 1890-ых годов

Если вы попадали на пляж в Гунгербурге, то вам сразу бросались в глаза многочисленные полосатые морские купальни, которыми был уставлен пляж: одни лошади только завозили купальни в море, другие уже ехали на берег.

На многих курортах Российской империи купальни просто не прижились, но Гунгербург стал для них раем! В специальных кабинах купальщиков везли в море для купания, кабины были приспособлены и для переодевания. Услуга была платной, поэтому ею пользовались только состоятельные девушки и женщины.

Причиной появления такой услуги было, конечно же, воспитание, которое не позволяло девушкам переодеваться на глазах посторонних. Также считались с религиозными обычаями. Таким образом и возникла необходимость в купальнях.