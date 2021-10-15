Тартуский "Бигбанк" вылетел из волейбольной Лиги чемпионов

В первом отборочном раунде Лиги чемпионов "Бигбанк" из Тарту дважды со счетом 1:3 уступили португальской "Бенфике". Стартовая встреча прошла 5 октября в Тарту, а ответный поединок накануне поздно вечером состоялся в Португалии.

Выбыв из Лиги чемпионов, эстонская команда продолжит выступление на европейской арене. В ноябре она сыграет против 10-кратного чемпиона России, казанского "Зенита", в Кубке ЕКВ.

Игра против "Зенита" (Казань) состоится в Тарту 9 ноября, начало матча в 18:00.