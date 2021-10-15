15.10.2021, 16:10
Тартуский "Бигбанк" вылетел из волейбольной Лиги чемпионов
Foto: Argo Ingver
Тартуский "Бигбанк" вылетел из розыгрыша волейбольной Лиги чемпионов, но продолжит выступление в Кубке Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).
В первом отборочном раунде Лиги чемпионов "Бигбанк" из Тарту дважды со счетом 1:3 уступили португальской "Бенфике". Стартовая встреча прошла 5 октября в Тарту, а ответный поединок накануне поздно вечером состоялся в Португалии.
Выбыв из Лиги чемпионов, эстонская команда продолжит выступление на европейской арене. В ноябре она сыграет против 10-кратного чемпиона России, казанского "Зенита", в Кубке ЕКВ.
Игра против "Зенита" (Казань) состоится в Тарту 9 ноября, начало матча в 18:00.