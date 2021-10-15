В некоторых регионах Сибири риск заразиться ВИЧ в 25 раз выше, чем в Европе — исследование ”Новой газеты”(18)
70% всех новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией связаны с гетеросексуальными контактами, заявила старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная.
”Причем очень часто заражаются ВИЧ-инфекцией люди, которые одного-единственного полового партнера имеют, и этот же половой партнер единственный — супруг. Поэтому можно сказать, что сейчас абсолютно любой человек может предполагать у себя наличие ВИЧ-инфекции”, — заявила она.
Согласно результатам исследования ”Новой газеты”, ВИЧ на территории России распространяется в разы быстрее, чем в европейских странах и даже на постсоветском пространстве. В среднем в некоторых регионах Урала и Сибири риск заразиться выше и в 20, и в 35 раз, чем в Европе.
Самый высокий риск заражения ВИЧ в стране — в Кемеровской области, где выявляют в три раза больше новых случаев, чем в среднем по стране. Также в лидерах Иркутская область и Пермский край. ”В Кузбассе и Иркутской области заражен вирусом уже почти каждый 50-й житель. То есть люди с иммунодефицитом наверняка есть в каждом многоквартирном доме или даже подъезде”, — отмечает ”Новая газета”. Масштаб распространения в этих регионах сопоставим с ситуацией в бедных странах Африки.
Помимо этого быстро распространяется вирус в Крыму, регионах Среднего Поволжья, а также по Уралу и югу Сибири.
Согласно данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, лидером по распространению ВИЧ-инфекции в России является Кемеровская область (124,6 случаев на 100 тыс. населения). На втором месте по этому показателю Свердловская область, на третьем — Пермский край.
В среднем по стране среди больных ВИЧ-инфекцией в стране доминируют мужчины. Наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией среди населения наблюдается в возрастной группе 30−44 года. При этом большинство больных, впервые выявленных в 2020 году, заразились при гетеросексуальных контактах, на втором месте заражение при употреблении наркотиков.
Эпидемия СПИД/ВИЧ, вызванная вирусом иммунодефицита, за более чем тридцать лет своего существования, уже унесла, по данным профильного агентства ООН, жизни более 32,7 миллиона человек по всей планете. Всего за время, прошедшее с открытия вируса, им заразилось более 75 миллионов человек.
Ранее было опубликовано исследование международного фонда ”Альянс общественного здоровья” и независимой международной компании Matahari Global Solutions, согласно которому во время пандемии коронавируса в России ухудшилась диагностика таких ”социально значимых” заболеваний как ВИЧ и туберкулез. В январе—сентябре 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го объемы тестирования на ВИЧ в стране сократились на 15,2%. В связи с этим было выявлено на 13,7% меньше новых случаев заболевания, чем в аналогичный период прошлого года. При этом те, у кого уже поставлен диагноз ВИЧ, столкнулись с тем, что их отказывались прививать от коронавируса.