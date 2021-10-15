В некоторых регионах Сибири риск заразиться ВИЧ в 25 раз выше, чем в Европе — исследование ”Новой газеты”

70% всех новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией связаны с гетеросексуальными контактами, заявила старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная.

”Причем очень часто заражаются ВИЧ-инфекцией люди, которые одного-единственного полового партнера имеют, и этот же половой партнер единственный — супруг. Поэтому можно сказать, что сейчас абсолютно любой человек может предполагать у себя наличие ВИЧ-инфекции”, — заявила она.

Согласно результатам исследования ”Новой газеты”, ВИЧ на территории России распространяется в разы быстрее, чем в европейских странах и даже на постсоветском пространстве. В среднем в некоторых регионах Урала и Сибири риск заразиться выше и в 20, и в 35 раз, чем в Европе.

Самый высокий риск заражения ВИЧ в стране — в Кемеровской области, где выявляют в три раза больше новых случаев, чем в среднем по стране. Также в лидерах Иркутская область и Пермский край. ”В Кузбассе и Иркутской области заражен вирусом уже почти каждый 50-й житель. То есть люди с иммунодефицитом наверняка есть в каждом многоквартирном доме или даже подъезде”, — отмечает ”Новая газета”. Масштаб распространения в этих регионах сопоставим с ситуацией в бедных странах Африки.

Помимо этого быстро распространяется вирус в Крыму, регионах Среднего Поволжья, а также по Уралу и югу Сибири.

Согласно данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, лидером по распространению ВИЧ-инфекции в России является Кемеровская область (124,6 случаев на 100 тыс. населения). На втором месте по этому показателю Свердловская область, на третьем — Пермский край.