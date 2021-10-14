Житель Нарвы заподозрил кандидата в депутаты от EKRE в непорядочности: "Рай для скупщиков голосов находится в общежитиях"

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"Друзья, нужен ваш совет!

Сегодня в районе обеда случайно стал свидетелем, как человек, очень похожий на кандидата в депутаты от партии EKRE в Нарве, подвозил с избирательного участка двух человек не вполне опрятного вида. Вариантов в таком случае может быть много, подвёз и подвёз, молодец. И если бы не хорошо известный факт, что рай для скупщиков голосов находится в общежитиях, а кандидат в депутаты — прямой родственник многолетнего главы всех общежитий города, то я бы даже внимания не обратил. Но так случилось, что окна моей квартиры выходят на этот пункт голосования, и позже днём я увидел того же кандидата уже в компании другого сомнительного вида гражданина, которого этот депутат привёл на участок и встретил после голосования на машине.

Гражданская активность вкупе с паранойей — то ещё сочетание, но для выводов этого мало, и я проследовал по пути, благо мой друг и по совместительству кандидат из другого списка оказался поблизости и тоже заинтересовался таким вот совпадением.

К нашему сожалению, тот, что родственник, привёл нас к… общежитию, где уже собрался было припарковаться, чтобы выпустить пассажира, расшатав, тем самым, веру в кандидатскую честность, и уже даже включил поворотник, но наверное наши грустные раздосадованные лица в зеркале заднего вида мотивировали его проехать дальше. Ещё немного проследовав по городу, мы припарковались у квартирного дома, и ”объект” тотчас направился к нам. Вкратце, если исключить мат (запись есть), то он был крайне раздосадован нашим к нему недоверием, и ещё даже до нашего вопроса о человеке в машине, сразу сообщил, что это его сосед, и что он подвозил его до участка. Вот так был проницателен кандидат в депутаты.