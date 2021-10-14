Житель Нарвы заподозрил кандидата в депутаты от EKRE в непорядочности: "Рай для скупщиков голосов находится в общежитиях"(30)
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"Друзья, нужен ваш совет!
Сегодня в районе обеда случайно стал свидетелем, как человек, очень похожий на кандидата в депутаты от партии EKRE в Нарве, подвозил с избирательного участка двух человек не вполне опрятного вида. Вариантов в таком случае может быть много, подвёз и подвёз, молодец. И если бы не хорошо известный факт, что рай для скупщиков голосов находится в общежитиях, а кандидат в депутаты — прямой родственник многолетнего главы всех общежитий города, то я бы даже внимания не обратил. Но так случилось, что окна моей квартиры выходят на этот пункт голосования, и позже днём я увидел того же кандидата уже в компании другого сомнительного вида гражданина, которого этот депутат привёл на участок и встретил после голосования на машине.
Гражданская активность вкупе с паранойей — то ещё сочетание, но для выводов этого мало, и я проследовал по пути, благо мой друг и по совместительству кандидат из другого списка оказался поблизости и тоже заинтересовался таким вот совпадением.
К нашему сожалению, тот, что родственник, привёл нас к… общежитию, где уже собрался было припарковаться, чтобы выпустить пассажира, расшатав, тем самым, веру в кандидатскую честность, и уже даже включил поворотник, но наверное наши грустные раздосадованные лица в зеркале заднего вида мотивировали его проехать дальше. Ещё немного проследовав по городу, мы припарковались у квартирного дома, и ”объект” тотчас направился к нам. Вкратце, если исключить мат (запись есть), то он был крайне раздосадован нашим к нему недоверием, и ещё даже до нашего вопроса о человеке в машине, сразу сообщил, что это его сосед, и что он подвозил его до участка. Вот так был проницателен кандидат в депутаты.
После этого оба проследовали в подъезд, и наши подозрения почти как рукой сняло. Но, к сожалению, очень скоро этот сосед вышел из подъезда, сел в подъехавшую машину и направился… в общежитие. Уж не знаю в каких они там соседских отношениях, но чтобы окончательно откинуть подозрения в непорядочности кандидата, я решил на свою гражданскую ответственность побеседовать с этим самым соседом, и проследовал в общежитие. Тот был не в духе. На просьбу поговорить он оттолкнул меня и прошмыгнул на административную территорию. Тут конечно вахтёрша не стала вникать, выгнала нас и тут же стала активно звонить и жестикулировать, указывая то на нас, то на лестницу в общежитие. И кандидат в депутаты, тот, что родственник, тоже примчался, но мы не стали разочаровываться дальше и уехали..
Так вот вопрос. Может я просто что-то не знаю о социальных программах по доставке голосующих из общежитий в участки для голосований? Но может тогда лучше автобусы нанять?"
EKRE: мой однопартиец не выдержал и написал заявление в полицию
В комментариях к посту кандидат в депутаты от EKRE Александр Пахомов сказал, что автор пишет о нем. "Утром мой однопартиец не выдержал и написал заявление в полицию. Может я тоже съезжу в полицию и спрошу у них, насколько это законно устраивать слежку", — прокомментировал инциндент RusDelfi Пахомов.
По его словам, житель общежития шел домой, он испугался того, что "его схватили и хотели вытащить за шиворот". Пахомов говорит, что к жителю общежития была применена физическая сила.
Он категорически отрицает все предположения о том, что EKRE ведет скупку голосов. "Это мой знакомый, он согласился за меня проголосовать. Сам он не хотел идти, далековато. Он сказал: "Довезешь — проголосую". Я его отвез, он сходил на избирательный участок один, без меня. Добровольно. Я даже не знаю, за кого он проголосовал. Он сходил, вышел, я его отвез и все. Спасибо, до свидания", — комментирует Пахомов.