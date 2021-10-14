"Далеко не все в тюрьме". Путин об оппозиции, демократии и Муратове — главные цитаты

О демократии в России

"Переживания по поводу того, что демократия в России умерла, сильно преувеличены. Как сказал когда-то Марк Твен в ответ на слухи о его смерти. Не беспокойтесь за нас, подумайте лучше о себе и о том, что у вас там происходит", — сказал Путин.

Он предложил посмотреть на традиционные парламентские страны и на их проблемы с коррупцией: "В тех же Штатах это лоббизм. Что такое лоббизм? Что такое официальный лоббизм в США? Легализованная коррупция, вот что это такое. Нам что, непонятно что ли? Понятно всем, все помалкивают".

В Европе парламентаризм, по версии Путина, тоже сегодня "страдает большими проблемами".

Некоторые изъяны есть и в России, согласился Путин, "но это не значит, что их у нас больше, чем у вас, я думаю, что даже меньше".

"Мы лимит свой на революции исчерпали", — добавил он. Этот тезис часто звучит из уст российского президента. В последний раз он публично воспроизводил эту мысль 20 августа — на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.

Об оппозиции и Навальном

"Что касается в целом оппозиции: она у нас работает, жива, критикует власть. Причем критикует так жестко, повторюсь еще раз, как может быть и не критикуют в других странах", — подчеркнул Путин.

"Включите здесь некоторые российские СМИ, и вам все станет ясно. Они же работают, никто их не трогает, все нормально. Более того, деньги еще от "Газпрома" получают. "Газпром" продает в Европу газ и финансирует оппозиционные СМИ", — сказал он.

Модератор дискуссии, ведущая американского телеканала СNBC Хедли Гэмбл, спросила Путина, действительно ли в России есть "пятая колонна" во главе с Алексеем Навальным, и что беспокоит президента в оппозиции так, что он "отправляет их всех в тюрьму".

"Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме. Те люди, которые не нарушают соответствующие законы, работают", — сказал в ответ Путин.

Говоря о Навальном, он традиционно не стал произносить вслух фамилию оппозиционера.