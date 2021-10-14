Соль на старую рану: Россию лишили серебра Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет аннулировал все результаты россиянки Ольги Зайцевой на Олимпийских играх — 2014, прошедших в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Зайцева была фигуранткой доклада канадского профессора юриспруденции Ричарда Макларена, расследовавшего применения допинга сборной России и участие в этом процессе государства на Играх в Сочи.

На специальных банках с допинг-пробами российской спортсменки были обнаружены царапины, которые, по данным Всемирного антидопингового агентства (WADA) могут появиться только при несанкционированном вскрытии. Кроме того, в анализах биатлонистки выявили повышенное аномальное содержание соли.

По версии Макларена, таким высоким уровень соли оказался только из-за добавления вещества в уже готовые анализы в попытке скрыть употребление запрещенных препаратов.