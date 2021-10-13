Одна из лучших бегуний мира найдена мертвой в своем доме. Полиция думает, что ее зарезал муж

Кенийская бегунья Агнес Тироп найдена мертвой в своем доме в городе Итен.

По предварительной информации, Тироп скончалась от ножевых ранений, которые ей нанес муж.

Агнес Тироп было 25 лет. Она дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира в беге на 10 000 метров (2017, 2019).

На Олимпийских играх в Токио она заняла четвертое место в беге на 5000 метров.

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