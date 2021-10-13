13.10.2021, 17:41
Одна из лучших бегуний мира найдена мертвой в своем доме. Полиция думает, что ее зарезал муж(5)
Фото: Andreas SandstrÃ–M/ZUMAPRESS.com
Агнес Тироп заняла четвертое место на Олимпийских играх в Токио, а спустя месяц побила мировой рекорд на дистанции 10 тысяч метров. 25-летняя девушка считалась одним из главных талантов Кении, но спортсменку нашли мертвой из-за ножевого ранения в животе, пишет "Евроспорт".
Кенийская бегунья Агнес Тироп найдена мертвой в своем доме в городе Итен.
По предварительной информации, Тироп скончалась от ножевых ранений, которые ей нанес муж.
Агнес Тироп было 25 лет. Она дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира в беге на 10 000 метров (2017, 2019).
На Олимпийских играх в Токио она заняла четвертое место в беге на 5000 метров.
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