Около школы на Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба

Mash уточняет со ссылкой на очевидцев, что стрельба произошла возле школы №1260 на Ленинском проспекте. Это учебное заведение, а также соседняя школа №1265 оцеплены. В городе введен план ”Сирена”, утверждает телеграм-канал.

Как передает РЕН-ТВ, после стрельбы возле школы собрались родители учеников. Сотрудница полиции сказала им, что ведутся поиски подозреваемого с винтовкой. Школьников пока не выпускают из здания учреждения. По информации ”112”, ученики и учителя школы №1260 забаррикадировались в кабинетах.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас возле школы работают сотрудники ОМОН, рассказал источник ТАСС. Издание Readovka опубликовало видео, снятое возле школы на Ленинском проспекте. На нем видны силовики и полицейская машина.

Примерно в 16.40 поступило сообщение, что правоохранители задержали молодого человека, устроившего стрельбу возле школы на Ленинском проспекте. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Москвы.

Отмечается, что неизвестный стрелял из страйкбольного оружия, а в результате инцидента никто не пострадал.