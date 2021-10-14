RusDelfi на Востоке Украины | "Раздался хлопок — мужчине оторвало голову". Жительница Попасной с ужасом вспоминает о разгаре военных действий

В сфере общественного питания Матковская работает с 2007 года. Она не скрывает, что планировала заработать в Попасной — раскрутиться — и уехать в Харьков, чтобы продолжить свой бизнес там.

”Знаете, военный конфликт на многое открыл глаза. Я очень стала переживать за город, за Украину вообще. Мне уже не хотелось никуда уезжать. И я поняла, что цель не в том, чтобы переехать в большой город и заработать больше денег. Есть такое выражение: ”На одном месте лежа, и камень мохом обрастает”. То есть сидя на одном месте, будешь потихоньку-потихоньку обживаться друзьями, какими-то связями, теми же деньгами, бизнесом”, — рассказывает Матковская о том, почему решила отказаться от планов переезда.

”Когда начался обстрел Попасной, мне стало очень жалко ее. Такого я никогда не видела, только в военных фильмах. Мы с пятого этажа своего дома наблюдали, как обстреливали кладбище. Мы видели, как взрывается и разлетается земля”, — рассказывает Снежана, у которой на тот момент работал в ритуальных услугах сын. Когда он в очередной раз копал могилы, начался обстрел.

”Я поняла что мне не надо никуда бежать, не надо куда-то ехать, надо оставаться здесь и потом эту землю надо залечивать, надо давать какие-то силы этим людям. Конечно, я не знала, выживем ли мы сами в тот момент, потому что обстрелы уже шли по городу", — вспоминает Снежана.

Торговля в военное время

”В 2015 году, когда здесь была жесть, мы в своем бистро торговали сосисками, хлебом, водой. Поставщикам было запрещено свободно ввозить продукты. Им приходилось ходить в городской совет, брать специальный список предпринимателей, подтверждающий, что они действительно работают и торгуют определенными продуктами.

То есть если предприниматель торгует колбасой, то поставщик имел право завезти колбасу, если хлебом — то хлеб, водой — значит воду завозит”, — рассказывает Снежана, как велись дела в военное время. А все потому, что местные власти опасались передачи продуктов на сторону противника.

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