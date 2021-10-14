Карпин просил, чтобы его танец в раздевалке после победы над Словенией не выкладывали в интернет
Пять матчей — четыре победы и ничья, один пропущенный гол. Такой результат после того, как Карпин возглавил сборную России. По игре сборной были вопросы, и есть мнение, что Карпин просто фартовый тренер. Многие обсуждали и то, что в матче с той же Словакией сборная "отскочила". Карпин с этим согласился на сто процентов. Со сборной Словении все было иначе, игра была равная и выиграть могли как одни, так и другие. Со словаками все выглядело совершенно иначе. Фразу "Карпин - фартовый тренер", он воспринимает с юмором. Когда воспринимаешь все с юмором, так намного легче жить.
Конечно же, у Карпина спрашивали о том, как проходила коммуникация с Дзюбой. Сначала Карпин встречался с Дзюбой в Питере (в августе). Дзюба отвечал, что готов и очень хочет играть за сборную. Карпин тогда сказал, что пока не знает, сможет его вызвать или нет, но отметил, что Дзюбе надо продолжать работать и показывать игру. Потом, когда опубликовали расширенный список, Карпин позвонил Дзюбе снова и спросил ”На связи?”, на что Дзюба ответил "да". Спустя некоторое время Карпин снова позвонил Дзюбе и сообщил о том, что через неделю будут давать окончательный список игроков и снова спросил готов ли он, на что Дзюба уже ответил ”Нет, я не готов, мне надо набирать форму”. Карпин дал понять, что вопрос с Дзюбой не закрыт и если посчитает нужным, то позовет его снова.
Спрашивали о большом количестве травм в команде и стоит ли винить в этом медицинский штаб сборной. Карпин сказал, что в расположение сборной два человека приехали уже с травмами, двое — Фомин и Чистяков — уехали и играли следующий тур в чемпионате. Да, к сожалению, футбол является контактным видом спорта, где бывают повреждения — это не травмы. Мы сами там условно пять дней. Вы даже не узнаете, если в клубе какой-то футболист пропустит 2-3 дня. Но если из сборной уезжают игроки — все, ужас.
Был вопрос и о будущем Карпина в сборной. Карпин заявил, что он пока не знает, будет ли тренировать сборную России, если выведет ее на ЧМ-22. Если сборная попадает в стыковые матчи, то контракт продлится автоматически до 31 марта. Первое место автоматически не продлит его. Карпин сказал, что не уверен в продлении контракта, если предложат. Чисто гипотетически есть вариант возглавить клуб, но это пока все чисто гипотетически.
В победной раздевалке Марибора звучала та самая песня ”Валера” с припевом про любовь, надежду и веру. Футболисты подпевали, а главный тренер — он же главный Валера страны — танцевал и просил авторов видео, чтобы они его не выкладывали.
Видео в соцсетях сборной вышло всё равно, с подписью ”данная публикация согласована с главным тренером”. А сам Карпин прокомментировал динамичный танец так: ”Радостные эмоции были не от песни, а от того, что мы победили на выезде”. Как заявил сам Карпин, разрешения на публикацию не было. Он сказал, чтобы не выкладывали.
Спросили у Карпина и о его планах после Словакии — Словении до решающих матчей с Кипром и Хорватией, на что Карпин сказал, что поедет в Эстонию на 3-4 дня, а дальше — смотреть кандидатов в сборную.