Карпин просил, чтобы его танец в раздевалке после победы над Словенией не выкладывали в интернет

Пять матчей — четыре победы и ничья, один пропущенный гол. Такой результат после того, как Карпин возглавил сборную России. По игре сборной были вопросы, и есть мнение, что Карпин просто фартовый тренер. Многие обсуждали и то, что в матче с той же Словакией сборная "отскочила". Карпин с этим согласился на сто процентов. Со сборной Словении все было иначе, игра была равная и выиграть могли как одни, так и другие. Со словаками все выглядело совершенно иначе. Фразу "Карпин - фартовый тренер", он воспринимает с юмором. Когда воспринимаешь все с юмором, так намного легче жить.

Конечно же, у Карпина спрашивали о том, как проходила коммуникация с Дзюбой. Сначала Карпин встречался с Дзюбой в Питере (в августе). Дзюба отвечал, что готов и очень хочет играть за сборную. Карпин тогда сказал, что пока не знает, сможет его вызвать или нет, но отметил, что Дзюбе надо продолжать работать и показывать игру. Потом, когда опубликовали расширенный список, Карпин позвонил Дзюбе снова и спросил ”На связи?”, на что Дзюба ответил "да". Спустя некоторое время Карпин снова позвонил Дзюбе и сообщил о том, что через неделю будут давать окончательный список игроков и снова спросил готов ли он, на что Дзюба уже ответил ”Нет, я не готов, мне надо набирать форму”. Карпин дал понять, что вопрос с Дзюбой не закрыт и если посчитает нужным, то позовет его снова.

Спрашивали о большом количестве травм в команде и стоит ли винить в этом медицинский штаб сборной. Карпин сказал, что в расположение сборной два человека приехали уже с травмами, двое — Фомин и Чистяков — уехали и играли следующий тур в чемпионате. Да, к сожалению, футбол является контактным видом спорта, где бывают повреждения — это не травмы. Мы сами там условно пять дней. Вы даже не узнаете, если в клубе какой-то футболист пропустит 2-3 дня. Но если из сборной уезжают игроки — все, ужас.