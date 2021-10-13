Премьер-министр Нидерландов: наследная принцесса сможет вступить в однополый брак и стать королевой

Однополые браки в Нидерландах законны с 2001 года, однако до недавнего времени не обсуждалось, применимы ли они к королевской семье.

Премьер-министр заявил, что члены королевской семьи смогут вступать в однополые браки так же, как и другие жители страны. Эта позиция изложена в письменном ответе премьера на вопрос от одного из депутатов парламента от его собственной партии.

Рютте оговорился, что на данный момент речь идет о сугубо теоретической ситуации.

"Кабинет министров не считает, что наследник престола или король должен отречься, если он или она вступит в брак с лицом своего пола", — написал премьер-министр.

В Нидерландах наследника престола назначает правительство. В конституции страны говорится, что наследником может быть "законный потомок" царствующего монарха.

В настоящее время наследницей престола является старшая дочь короля Виллема-Александра, принцесса Амалия, которой в декабре исполняется 18 лет.

Летом в стране большой резонанс вызвала книга, в которой ставился вопрос о том, сможет ли она унаследовать трон, если пожелает вступить в однополый брак.

При этом в книге ничего не говорилось о личной жизни принцессы Амалии. Никаких признаков грядущей свадьбы на данный момент нет.

Известно, что в будущем году принцесса собирается поступать в университет и отказалась от королевских доходов, которые ей положены на период учебы.

В любом случае парламент должен будет одобрить любой брак королевы или наследной принцессы, подчеркнул премьер-министр Рютте.

Если брак окажется однополым, пока не ясно, каков будет статус детей такой супружеской пары (приемных или от донора спермы), признал глава нидерландского правительства.