В фигурном катании новый российский доминатор — Камила Валиева

Камила Валиева родом из Казани. В этом году ей стукнуло 15. Известно, что в детстве будущая звезда фигурного катания была болезненной, поэтому врачи посоветовали родителям отвести дочь в спорт.

В 3,5 года девочку записали на фигурное катание (первый тренер — Ксения Иванова), а буквально через пару лет Камила стала выделяться среди сверстниц пластичностью и грацией. До 10 лет она параллельно посещала занятия балетом и гимнастикой, но в итоге решила стать фигуристкой. По возможности, великой.

В 2012 году вместе с семьей перебралась в Москву, где успела сменить нескольких тренеров, но в ее выступлениях все равно не хватало стабильности. Тогда спортсменка отправилась пробовать силы на просмотре в спортивную школу ”Самбо-70” у Этери Тутберидзе, которая известна своим умением воспитывать чемпионок. Тренеру хватило пары элементов в исполнении девочки, чтобы пригласить ее в группу. Это стало началом новой страницы в биографии Камилы.

Несмотря на юный возраст, Камила уже дважды столкнулась с серьезными травмами - ломала ногу. Но потом восстанавливалась и возвращалась к тренировкам. Профессиональные занятия спортом ей удается совмещать с занятиями в школе, успешно учиться и успевать делать домашние задания.

Уже в первом сезоне пребывания в группе Этери Тутберидзе Камила сумела громко заявить о себе. Специально для нее была поставлена короткая программа ”Девочка на шаре” по мотивам картины Пабло Пикассо, которая позволила фигуристке продемонстрировать превосходную растяжку, грацию и артистичность. Выступление не оставило равнодушной даже внучку великого художника Диану Пикассо, которая пригласила спортсменку посетить музей своего деда в Париже.