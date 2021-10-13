В фигурном катании новый российский доминатор — Камила Валиева
Камила Валиева родом из Казани. В этом году ей стукнуло 15. Известно, что в детстве будущая звезда фигурного катания была болезненной, поэтому врачи посоветовали родителям отвести дочь в спорт.
В 3,5 года девочку записали на фигурное катание (первый тренер — Ксения Иванова), а буквально через пару лет Камила стала выделяться среди сверстниц пластичностью и грацией. До 10 лет она параллельно посещала занятия балетом и гимнастикой, но в итоге решила стать фигуристкой. По возможности, великой.
В 2012 году вместе с семьей перебралась в Москву, где успела сменить нескольких тренеров, но в ее выступлениях все равно не хватало стабильности. Тогда спортсменка отправилась пробовать силы на просмотре в спортивную школу ”Самбо-70” у Этери Тутберидзе, которая известна своим умением воспитывать чемпионок. Тренеру хватило пары элементов в исполнении девочки, чтобы пригласить ее в группу. Это стало началом новой страницы в биографии Камилы.
Несмотря на юный возраст, Камила уже дважды столкнулась с серьезными травмами - ломала ногу. Но потом восстанавливалась и возвращалась к тренировкам. Профессиональные занятия спортом ей удается совмещать с занятиями в школе, успешно учиться и успевать делать домашние задания.
Уже в первом сезоне пребывания в группе Этери Тутберидзе Камила сумела громко заявить о себе. Специально для нее была поставлена короткая программа ”Девочка на шаре” по мотивам картины Пабло Пикассо, которая позволила фигуристке продемонстрировать превосходную растяжку, грацию и артистичность. Выступление не оставило равнодушной даже внучку великого художника Диану Пикассо, которая пригласила спортсменку посетить музей своего деда в Париже.
В марте 2020 года в Таллине состоялся чемпионат мира среди юниоров, на котором фигуристка завоевала золото, опередив серебряную медалистку Дарью Усачеву почти на 20 баллов (в сумме 227, 30). Такой результат был признан новым мировым рекордом.
Камила входит в число фигуристок, исполняющих четверной тулуп. Впервые ей удалось выполнить элемент в свой день рождения — 26 апреля, что стало лучшим подарком. Валиеву неоднократно сравнивали с другой воспитанницей Тутберидзе Алиной Загитовой. Девушки действительно похожи, причем не только внешне, но и по своему техническому превосходству над соперницами. Для Камилы Алина является кумиром и примером для подражания, хотя выполнять сложные элементы она учится у Александры Трусовой.
Камила Валиева морально уничтожила всех соперниц в мире — выиграла Finlandia Trophy с тремя четверными прыжками и двумя мировыми рекордами. Для нее это был первый международный старт среди взрослых.
Сейчас Валиева, собравшая абсолютно все возможные титулы на юниорском уровне, готовится повторить свой успех на взрослой арене и является одной из главных претенденток на олимпийскую путевку в Пекин.