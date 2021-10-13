Как эстонский хоккеист стал одним из самых бросающих нападающих в России

За полтора месяца "Северсталь" провела 16 матчей в чемпионате КХЛ и во всех этих матчах, принимал участие Роберт Рооба. На данный момент результативность игрока сборной Эстонии пока не высока — 3 очка (2 гола и 1 результативная передача).

Нельзя сказать, что дебют Рообы в КХЛ неудачен. Сыграно мало матчей, да и хоккеист только адаптируется к новой лиге и новым условиям. Сама "Северсталь" никогда особо и не славилась высокой результативностью (забросили всего 28 шайб) и больше 3 голов в команде никто пока не забил. Так что Роберт Рооба — не просто игрок основного состава, но и один из лидеров по статистическим показателям. В своей команде Рооба лучший по количеству бросков, нанесенных по чужим воротам (в среднем 3,1 броска по воротам за матч, 10-й показатель в лиге), помимо этого он — один из лучших по количеству выигранных вбрасываний. В среднем за матч Рооба проводит на площадке 15:59 минут, и это тоже солидный показатель.

Свои первые матчи Рооба проводил в третьей пятерке, но потом "повысился в классе" и в последней на данный момент выездной игре против "Торпедо" из Нижнего Новгорода (2:3) эстонский нападающий уже играл в первой пятерке.

Первая шайба Рообы пришлась на дебютный матч против СКА, который был сыгран в день рождения эстонского игрока. Он сумел забить уже в самом начале матча (на 5-й минуте) и эта шайба стала первой как для Рообы в КХЛ, так и для для самой "Северстали" в сезоне. Вторую шайбу Рооба забил в в родных стенах, в матче против "Салавата Юлаева" она оказалсь победной — "Северсталь" победила (2:1) и прервала победную серию уфимцев, которая длилась семь матчей.

В дебютном сезоне Рооба играет за "Северсталь" — клуб среднего уровня, главная цель которого — выйти в плей-офф. У череповчан средний состав и скромные относительно конкурентов финансовые возможности. Для Роберта Рообы — это очень подходящий клуб для дебюта в КХЛ, где он может себя проявить.