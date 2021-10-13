Началось! "Питсбург" демонтировал чемпиона, а "Вегас" переиграл Сиэтл в футбол. Стартовал чемпионат НХЛ

”Тампа” начала забрасывать шайбы в ворота ”Питсбурга” лишь в самой концовке встречи. В этот момент Андрей Василевский стал настоящим чемпионом по шорт-треку, раз за разом удирая на скамейку запасных и обратно. Из шести шайб ровно половину ”Питсбург” отправил в пустые ворота.



Российский голкипер неудачно сыграл в эпизоде с первой шайбой, Сергачев и Кучеров закончили матч с лютым минусом.

”Вегас” принимал новичка лиги ”Сиэтл”, уверенно повел с разницей в три шайбы, но преимущество свое умудрился растерять. На помощь пришли изменения в правилах.

Если атакующий полевой игрок разворачивает свою ногу таким образом, чтобы переправить шайбу в ворота, очевидно не ударяя по шайбе ногой и шайба пересекает линию ворот в результате такого переправления, то взятие ворот засчитывается.

В прошлом году подобная шайба была бы отменена сразу, но теперь так забивать можно.

В составе "Вегаса" дебютировал воспитанник нижнетагильского хоккея Павел Дорофеев, отыграв четыре минуты.

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