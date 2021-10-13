13.10.2021, 11:31
Самый матерящийся город России находится в соседней с Эстонией области(13)
Фото автора Keira Burton: Pexels
Город Дно Псковской области третий раз подряд стал самым матерящимся населенным пунктом в России. Такие результаты со ссылкой на данные агентства ”Интериум” и Telegram-канал Mash сообщает Lenta.ru.
Индекс города Дно составил 1194,68. На втором месте оказалась Анапа с индексом 102,03, а на третьем Москва — 101,69.
Четвертое место в списке досталось Калининграду (93,59), затем идут Краснодар (86,81), Санкт-Петербург (80,61), Ростов-на-Дону (65,83), Коломна (64,84), Екатеринбург (64,36) и Сергиев Посад (64,24).
Специалисты ”Интериума” делали выводы на основе мониторинга социальных сетей, блогов и мессенджеров. По их данным, в сравнении с прошлым годом количество нецензурной лексики снизилось на 8,9 процента.
В 2020 году коэффициент упоминания мата в Дне составлял 1786,05. На втором месте тогда оказался Краснодар (131,87), на третьем — Москва (111,37).