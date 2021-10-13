ФОТО | В Ласнамяэ на Паэвялья появится мост со смотровой платформой

”Мы хотим создать в районе Ласнамяэ, на пролегающем вдоль границ Кесклинна и Пирита плитняковом глинте парковую зону протяженностью около девяти километров. Одно из первых заметных изменений на пути к этой цели появится на Паэвялья уже в новом году, когда имеющийся там самодельный деревянный мост мы заменим на новую прочную металлическую конструкцию, которая включает в себя как мост, так и смотровую платформу. Территория на глинте Маарьямяэ — популярное среди местных жителей место для прогулок, но ходить там и наслаждаться красивым панорамным видом должно быть безопасно”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Сейчас начинаются работы по проектированию моста. Ориентировочно, его строительство начнется весной 2022 года, и пешеходный мост со смотровой платформой на Паэвялья станет первым городским решением, которое появится в ходе создания Глинтового парка. В ходе работ особое внимание будет уделено сохранению существующей природы, и окружающая среда будет потревожена минимально. Идет активное сотрудничество с Департаментом окружающей среды, чтобы обеспечить эффективную защиту находящихся под охраной видов. Платформа моста станет специальным фабричным решением, которое будет установлено при помощи крана. Для выполнения других работ будут использоваться ручные инструменты, чтобы защитить растущие в окрестностях растения, а также сам глинт. Платформа моста выполнена в схожей с плитняком тональности, а ограждения выполнены из нержавеющих железных трубок.