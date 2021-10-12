Саммит G20 по Афганистану: ”Большая двадцатка” решила не признавать режим талибов

Обсуждались необходимость срочно оказать гуманитарную помощь стране, борьба с терроризмом, свобода передвижения внутри Афганистана и выезда за его пределы, сообщили организаторы встречи, передает РБК.

”Талибан” подождет

Все ее участники G20 (”Двадцатка” объединяет 19 крупнейших экономик мира и Европейский союз) согласились, что в стране необходимо поставить заслон распространению терроризма, обеспечить права меньшинств и женщин, принять меры для борьбы с гуманитарным кризисом, подвел итоги встречи Драги. Принятие согласованного документа по итогам обсуждения не планировалось.

Речь зашла и о возможности международного признания захватившего 15 августа власть в стране движения ”Талибан” (признано террористическим и запрещено в России). ”Мы сегодня все указали, что, по нашим оценкам, я это четко сказала и многие другие тоже, — правительство ”Талибана” не является инклюзивным, а потому признание этого движения не стоит на повестке дня”, — заявила по итогам встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель (ее слова приводит Reuters). Ранее и Европейский союз, и США, и Россия говорили о необходимости поддерживать контакты с представителями новых афганских властей, но подчеркивали, что это не означает признания их легитимности (многие представители ”Талибана” находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Меркель также сообщила о требовании к новым афганским властям допустить к работе в стране все организации ООН и позволить им работать так, как они хотят. Из заявления Белого дома по итогам саммита следует, что главная террористическая угроза исходит от ”Исламского государства в Хорасане” (афганский филиал ИГИЛ, запрещенного в России террористического движения). Именно эта организация взяла ответственность за крупнейшие теракты в Афганистане в последнее время, в том числе августовскую серю взрывов у аэропорта Кабула.

Россия и Китай дистанцируются