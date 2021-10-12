Баскетболисты "Калева/Крамо" одержали гостевую победу в Лиге чемпионов

В первом туре группового этапа "Калев/Крамо" в гостях проиграл французскому "Страсбуру", который с двумя победами теперь является лидером группы F. У таллиннского клуба и "Тофаса" по одной победе, а бельгийский "Остенде" проиграл оба поединка.