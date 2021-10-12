Визит Нуланд в Москву: Россия предложила США снять все вводившиеся ограничения в отношении дипмиссий

”Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет”, — говорится в сообщении.

Как напоминает "Дождь", 11 октября Нуланд прилетела в Москву с официальным визитом. На следующий день она встретилась с Рябковым. После встречи он заявил, что разговор с Нуланд был ”предельно откровенным” и полезным, но пока позиции сторон ”плохо стыкуются”.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что США исключили из санкционного списка россиянина в обмен на визит Нуланд в Россию. Американскую визу получил исполняющий обязанности замдиректора департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Константин Воронцов. Он не мог получить американскую визу с осени 2019 года.

До 2017 года в американских дипломатических представительствах в России работали более тысячи россиян, однако МИД России сократил их число до 450 человек в ответ на санкции со стороны США.

В марте 2021 года МИД России вызвал российского посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций. Это произошло после того, как президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он убийцей российского президента Владимира Путина. Позднее из России уехал посол США Джон Салливан. Оба посла вернулись в Россию и США в конце июня.

В апреле Владимир Путин подписал указ, который ограничивает ”недружественным иностранным государствам” возможность нанимать находящихся в России людей в свои дипмиссии. В список ”недружественных стран” попали США и Чехия.

На фоне этого решения США уволили более 180 сотрудника представительств в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге и перестали оказывать консульские услуги.