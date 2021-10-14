Девушка дня. Дарья Белодед — самая красивая дзюдоистка и секс-символ украинского спорта

Родители Дарьи тоже занимались дзюдо и достигли определенных успехов. Отец — двукратный чемпион Европы, мать — победительница молодежного первенства СССР. Не удивительно, что Дарья решила идти по этому пути — по данным портала 90-60-90.IN.UA родители же и стали тренерами дочери, сделав из нее спортсменку самого высокого класса.

Но помимо спортивных достижений девушка обладает потрясающими внешними данными — многие считают ее главным секс-символом украинского спорта. О ее личной жизни известно немногое — СМИ пишут, что она некоторое время встречалась, с итальянцем Фабио Базиле (олимпийским чемпионом по дзюдо 2016 года). Впрочем, впоследствии пара рассталась.



Кстати, 10 октября Дарье исполнился 21 год. Давайте же поздравим именинницу и пожелаем ей спортивных успехов!

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