Легенду лыжных гонок тайно оправдали за допинг

На том чемпионате мира норвежка выиграла четыре золота — в скиатлоне, индивидуальной гонке на 10 км классикой, эстафете и марафоне.

В апреле, после возвращения домой с ЧМ, раздался телефонный звонок от врача сборной Петтера Олберга. Он спросил, где она находится и одна ли она сейчас. Бьорген была дома вместе с мужем Фредом Борре и сыном Мариусом.

”Олберг рассказал, что получил сообщение из Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Антидопинговая лаборатория в Лахти нашла отклонения в пробе, сданной ею после марафона на ЧМ в Лахти. Она испытала чувство, будто кто-то всадил ей когти в живот и разодрал его. Ее охватила паника”, — пишет в книге Ингерид Стенволд.

”Этот звонок был ужасен. Судорожно сжался желудок. Мы прошли через допинговые дела с Мартином Йонсрудом Сундбю и Терезой Йохауг, и я думала, что такое невозможно”, — рассказала Бьорген в интервью VG на презентации книги.

По ее словам, она представила себе заголовки в газетах, море фотовспышек на пресс-конференции, злорадство и осуждение.

Анализ мочи содержал следы 19-норандростерона, входящего в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA).

19-норандростерон является метаболитом нандролона — анаболического андрогенного стероида (AAS).

Причиной этого стал прием Бьорген препарата Primolut-N перед началом и во время ЧМ-2017, по три таблетки в день. Примолют-нор используется для сдвига менструального цикла, что является обычным среди спортсменов-женщин. Входящий в его состав норэтистерон преобразуется в организме и выводится с мочой в виде стероида 19-норандростерона.

Примолют-нор разрешен к применению, и Бьорген указала его в списке принимаемых лекарств.

По мнению Олберга, концентрация стероида оказалась высокой из-за обезвоживания во время марафона.

– Мне пришлось попробовать донести до нее, что ”такое случилось, но все будет хорошо”. Но в тот момент она слышала только, что с тест положительный, а в памяти еще была свежа история с Йохауг. Она была сильно напугана, ее всю трясло.