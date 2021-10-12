Последний из оставшихся в живых олимпийских чемпионов 1956 года по футболу празднует свое 95-летие

Прославленного футболиста поздравили с юбилеем российская Премьер-лига, РФС, ”Спартак”, ЦСКА и другие клубы.

Никита Симонян родился в 1926 году в Армавире. В качестве игрока ”Спартака” он стал четырехкратным чемпионом СССР, он является лучшим бомбардиром в истории клуба, в составе сборной СССР одержал победу на Олимпийских играх в 1956 году. Из того состава советской сборной — он последний оставшийся в живых.

В роли тренера Симонян приводил ”Спартак” и ереванский ”Арарат” к победам в чемпионате СССР. С 1998-го он занимал пост вице-президента РФС, а сейчас работает в организации на должностях первого вице-президента и председателя технического комитета.

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