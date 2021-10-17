Эстонская "супербатарейка": блогер рассказывает о технологии, которая может упростить использование электромобилей

Эстонский стартап Skeleton Technologies разработал супербатарейку, которую можно зарядить на 100% всего за 15 секунд! И выдержит она сотни тысяч циклов без ухудшения качества. Цель — решить проблемы при переходе от ископаемого топлива.

Например, сейчас в электромобилях помимо батареек дополнительно используют резервные генераторы, которые со временем разлагаются, сокращая срок их службы. Так Nissan покрывает гарантию авто Leaf на 5 лет, Renault предлагает 8 лет на Zoe, как и Tesla на Model S.

Еще ожидание перезарядки авто даже на сверхбыстрых станциях Tesla — минимум 30 минут! Это не позволяет электромобилю конкурировать с обычным авто. Однако новые батарейки, возможно, смогут изменить ситуацию.

Пока стартап планирует запустить свой продукт в 2023 году и уже подписал контракт на 1 млрд Евро с ведущим автопроизводителем. Увеличится ли популярность электромобилей благодаря этому? Подробнее о технологии можно прочитать тут.

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