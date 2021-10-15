РЕЦЕПТ | Тост с лисичками и сыром бри — успейте приготовить, пока не закончился грибной сезон!(1)
Пока ещё можно приобрести лисички на рынке хочу поделиться этим простым и очень вкусным рецептом с вами.
Отличной особенностью лисичек является, что они не требуют продолжительной тепловой обработки и не крошатся при этом.
Примерно на 4 тоста понадобится:
- Фундук 50 г
- Масло сливочное 25 г
- Оливковое масло 15 мл
- Чеснок 1 зубчик, мелко нарезанный
- Лисички 400 г, очищенных щеткой
- Петрушки 2 столовые ложки нарезанной, плюс дополнительно на гарнир
- Хлеб на закваске 4 толстых ломтика,
- Сыр Бри 150 г, нарезанного тонкими ломтиками
- Морская соль и молотый черный перец для приправы
Приготовление:
Обжарьте фундук на сухой сковороде, встряхивая, до золотистого цвета.
Остудите, а затем нарежьте крупно.
На большой сковороде растопите сливочное масло, затем добавьте оливковое масло. Добавьте чеснок и грибы и готовьте, помешивая, 5-7 минут, пока они не начнут подрумяниваться.
Добавьте петрушку и фундук. Доведите до вкуса солью и перцем и прогрейте.
Ломтики хлеба поджарьте в тостере или на гриле.
Добавьте бри на каждый ломтик и либо верните на гриль либо поставьте на разогретую сухую сковородку под крышку буквально на минуту, пока сыр не расплавиться.
Сверху на расплавленный сыр выложить теплые грибы и посыпать зеленью петрушки. Подавать тёплыми и начинать немедленно наслаждаться!
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