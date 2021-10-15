Mоя кухня
15.10.2021, 20:39

РЕЦЕПТ | Тост с лисичками и сыром бри — успейте приготовить, пока не закончился грибной сезон!

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Из личного архива Елены Лукашовой
Новый рецепт от повара Елены Лукашовой понравится даже самым привередливым, ведь что может быть вкуснее сочетания лисичек и сыра?

Пока ещё можно приобрести лисички на рынке хочу поделиться этим простым и очень вкусным рецептом с вами.

Отличной особенностью лисичек является, что они не требуют продолжительной тепловой обработки и не крошатся при этом.

Примерно на 4 тоста понадобится:

  • Фундук 50 г
  • Масло сливочное 25 г
  • Оливковое масло 15 мл
  • Чеснок 1 зубчик, мелко нарезанный
  • Лисички 400 г, очищенных щеткой
  • Петрушки 2 столовые ложки нарезанной, плюс дополнительно на гарнир
  • Хлеб на закваске 4 толстых ломтика,
  • Сыр Бри 150 г, нарезанного тонкими ломтиками
  • Морская соль и молотый черный перец для приправы


Приготовление:

Обжарьте фундук на сухой сковороде, встряхивая, до золотистого цвета.

Остудите, а затем нарежьте крупно.

На большой сковороде растопите сливочное масло, затем добавьте оливковое масло. Добавьте чеснок и грибы и готовьте, помешивая, 5-7 минут, пока они не начнут подрумяниваться.

Добавьте петрушку и фундук. Доведите до вкуса солью и перцем и прогрейте.

Ломтики хлеба поджарьте в тостере или на гриле.

Добавьте бри на каждый ломтик и либо верните на гриль либо поставьте на разогретую сухую сковородку под крышку буквально на минуту, пока сыр не расплавиться.

Сверху на расплавленный сыр выложить теплые грибы и посыпать зеленью петрушки. Подавать тёплыми и начинать немедленно наслаждаться!

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