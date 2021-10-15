РЕЦЕПТ | Тост с лисичками и сыром бри — успейте приготовить, пока не закончился грибной сезон!

Пока ещё можно приобрести лисички на рынке хочу поделиться этим простым и очень вкусным рецептом с вами.

Отличной особенностью лисичек является, что они не требуют продолжительной тепловой обработки и не крошатся при этом.

Примерно на 4 тоста понадобится:

Фундук 50 г

Масло сливочное 25 г

Оливковое масло 15 мл

Чеснок 1 зубчик, мелко нарезанный

Лисички 400 г, очищенных щеткой

Петрушки 2 столовые ложки нарезанной, плюс дополнительно на гарнир

Хлеб на закваске 4 толстых ломтика,

Сыр Бри 150 г, нарезанного тонкими ломтиками

Морская соль и молотый черный перец для приправы



Приготовление:

Обжарьте фундук на сухой сковороде, встряхивая, до золотистого цвета.

Остудите, а затем нарежьте крупно.

На большой сковороде растопите сливочное масло, затем добавьте оливковое масло. Добавьте чеснок и грибы и готовьте, помешивая, 5-7 минут, пока они не начнут подрумяниваться.

Добавьте петрушку и фундук. Доведите до вкуса солью и перцем и прогрейте.

Ломтики хлеба поджарьте в тостере или на гриле.

Добавьте бри на каждый ломтик и либо верните на гриль либо поставьте на разогретую сухую сковородку под крышку буквально на минуту, пока сыр не расплавиться.

Сверху на расплавленный сыр выложить теплые грибы и посыпать зеленью петрушки. Подавать тёплыми и начинать немедленно наслаждаться!

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