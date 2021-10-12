Строчок осенний: есть или не есть? Миколог объясняет, почему гриб считают условно съедобным(1)
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Когда благородных или так называемых ”сковородочных” грибов становится мало или они исчезают совсем, у грибников появляется соблазн набрать хоть что-то на жарёху, вот тут надо проявлять осторожность, чтобы не дай Бог опрометчиво не положить в корзинку нечто ядовитое.
Рассмотрим сегодня гриб, сведения о токсичности которого весьма противоречивы.
Строчок осенний (Gyromitra infula )
Синоним — Helvella infula. infula, ae (сущ.) f, 1) инфула (священная головная повязка из белой или красной шерсти); 2) символ неприкосновенности. Другие названия: Лопастник осенний, Гиромитра неприкосновенная.
Вообще, строчки или строчковые, а по-научному дисциновые (Discinaceae), принято считать весенними грибами, однако есть один вид, который предпочитает весне осень, как говорится: ”в семье не без…”. Он так и называется — строчок осенний. Обычно эти грибы встречаются единично, но в этом году на некоторых участках они появлялись довольно большими группами, я находил десятки штук.
Встречается с сентября до поздней осени в хвойных и смешанных лесах. Растёт на почве, гниющей древесине, старых кострищах и гарях.
Во всех справочниках вы найдёте указание на то, что строчок осенний — условно съедобный гриб, это означает, что после 15-20 минутного отваривания и слива отвара он годен к употреблению. Я бы рекомендовал проделать эту процедуру дважды, точно так же, как поступают с его весенним родственником Строчком обыкновенным (Gyromitra esculenta) — бережёного Бог бережёт. Опять же не стоит есть этот гриб часто и помногу, есть сведения о том, что гиромитрин, обнаруженный в нём, хоть и растворим в воде, полного удаления токсинов при сливе отвара достичь порой не удаётся, а они имеют свойство накапливаться в организме, что может в конце концов привести к неприятным последствиям. Кроме того надо отметить, что гриб не обладает какими-то высокими вкусовыми качествами. Конечно, содержание ядовитых веществ в строчках зависит от многих факторов: места произрастания, погоды, в целом климата, но в любом случае следует помнить, что в сыром виде строчок осенний ядовит.
Шляпка гриба до 10 см, двух,- трёх,- и четырёхлопастная, каштаново-бурая, коричневатая, внутри пустотелая, как и светлая с синеватым оттенком ножка.
Чему я всегда удивляюсь, глядя на строчок осенний, так это его импровизационности, какие только формы не принимает его шляпка! Кажется, невозможно встретить одинаковые экземпляры, как не бывает одинаковых отпечатков пальцев.
Что касается других грибов, то ситуация в лесах сейчас такова. Несмотря на небольшие заморозки, имевшие место в некоторых местах, ещё можно встретить грузди, рыжики, маслята, не говоря о различных видах лисичек, а также типично осенние виды: рядовки фиолетовые, вешенки, говорушки дымчатые, ежовики, гигрофоры. На подходе опёнок зимний. Теоретически возможен даже слой болетовых.
Всем удачного завершения грибного сезона!
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