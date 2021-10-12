Строчок осенний: есть или не есть? Миколог объясняет, почему гриб считают условно съедобным

Вообще, строчки или строчковые, а по-научному дисциновые (Discinaceae), принято считать весенними грибами, однако есть один вид, который предпочитает весне осень, как говорится: ”в семье не без…”. Он так и называется — строчок осенний. Обычно эти грибы встречаются единично, но в этом году на некоторых участках они появлялись довольно большими группами, я находил десятки штук.

Во всех справочниках вы найдёте указание на то, что строчок осенний — условно съедобный гриб, это означает, что после 15-20 минутного отваривания и слива отвара он годен к употреблению. Я бы рекомендовал проделать эту процедуру дважды, точно так же, как поступают с его весенним родственником Строчком обыкновенным (Gyromitra esculenta) — бережёного Бог бережёт. Опять же не стоит есть этот гриб часто и помногу, есть сведения о том, что гиромитрин, обнаруженный в нём, хоть и растворим в воде, полного удаления токсинов при сливе отвара достичь порой не удаётся, а они имеют свойство накапливаться в организме, что может в конце концов привести к неприятным последствиям. Кроме того надо отметить, что гриб не обладает какими-то высокими вкусовыми качествами. Конечно, содержание ядовитых веществ в строчках зависит от многих факторов: места произрастания, погоды, в целом климата, но в любом случае следует помнить, что в сыром виде строчок осенний ядовит.