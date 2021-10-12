ФОТО | Ученому из TalTech впервые удалось заснять эстонский спутник Hämarik(3)
После этого Дмитрию было необходимо как можно быстрее подготовить систему для съемки — это заняло менее 10 минут, и вот уже готовы первые снимки! ”Вот он. Время — 22:56:55, расстояние до спутника — около 792 км. Яркость ~ 10 магнитуд. Конечно, у меня есть больше снимков”, — сообщает ученый в своем письме, к которому также прилагаются фотографии.
Точка в центре снимка — это спутник Таллинского технологического университета TTU100, который 3 сентября 2020 года был выведен на орбиту ракетой Европейского космического агентства. Присутствующие на снимке вытянутые линии — это следы движущихся звезд, полученные в результате использования двухсекундной экспозиции.
Спутники Koit и Hämarik
Проект стартовал еще семь лет назад, когда команда космического центра TalTech Mektory во главе с Рауно Гордоном разработала спутники Koit (”Заря”) и Hämarik (”Сумерки”). Целью данного проекта было тестирование оптической связи. Это означало, что спутники должны были посылать мигающие сигналы, а на Земле, используя небольшой телескоп, можно было наблюдать эти вспышки и пролет самих спутников. Этот же метод должен позволить отправлять данные на Землю.
Несмотря на то, что в ходе проекта несколько студентов проводили теоретические исследования, реального наблюдения за пролетом спутника не проводилось.
Чуть больше двух лет назад этим проектом сильно заинтересовался старший научный сотрудник факультета естественных наук TalTech Дмитрий. Ради интереса он более внимательно изучил множество телескопов. Выяснилось, что несколько опробованных в Таллине телескопов не способны отслеживать быстро пролетающие в небе объекты. В некоторых случаях проблема заключалась в нехватке соответствующего программного обеспечения. В отдельных случаях причина состояла в аппаратном сбое, который не позволял плавно контролировать процесс пролета спутника.
Дмитрий нашел решение
Решение, которое наконец нашел Дмитрий, заключалось в использовании маленького трекера, на котором можно было установить систему камер весом до двух килограммов. Телескоп послужил в качестве объектива многофункциональной камеры. Оказалось, что использование подобной техники позволяет установить для каждого кадра двухсекундную выдержку и в течение 10 минут плавно отслеживать пролетающий в небе объект, даже если он не обладает высокой яркостью.
Команда постоянно поддерживает контакт со спутником Hämarik. Также было обновлено программное обеспечение. В разработке все еще находится программное обеспечение с набором более широких возможностей. Основная цель заключается в том, чтобы разработать функцию, которая позволит делать снимки с Земли. По словами Керстин Акке, опытного инженера-программиста в области космических исследований IT-компании Datel, которая является партнером Таллинского технологического университета, команда поставила перед собой ряд задач, среди которых — разработка системы быстрой передачи рабочих данных, которая позволит отправлять на Землю снимки, сделанные спутником Hämarik. ”На данный момент нам уже удалось загрузить пару миниатюрных изображений. Следующая цель — определить более точные координаты спутников и развернуть их камеры в сторону Земли, что позволит получить полноценные снимки из космоса”, — поделилась дальнейшими планами инженер-программист. Затем можно будет отобразить данные, поступившие с датчиков системы позиционирования, — каждая сторона спутника оснащена оптическим датчиком, который выступает в роли небольшой камеры.
Как долго спутники пробыли в космосе?
Создание спутников началось в Таллинском технологическом университете в 2014 году.
Изначально студенты планировали отправить на орбиту один космический спутник, однако впоследствии появилась возможность запустить два объекта. Спутники получили имена Koit (”Заря”) и Hämarik (”Сумерки”). Koit отправился в космос на борту ракеты ”Союз” 5 июля 2019 года, а Hämarik последовал за ним 3 сентября 2020 года.
Первый контакт удалось установить со спутником, который был запущен вторым. Вечером 15 ноября антенна Тартуской обсерватории в Тыравере передала пакет данных со спутника Hämarik. Несколькими днями позже, 21 ноября в 10:27 утра, удалось получить первый пакет данных и со спутника Koit, который вышел на орбиту еще летом 2019 года.
В общей сложности Эстонией было выведено на орбиту три спутника, с каждым из которых удалось установить соединение. Помимо спутников Koit и Hämarik, на орбиту был выведен также спутник ESTCube-1. Миссии спутников Koit и Hämarik аналогичны друг другу и заключаются в мониторинге поверхности Земли, для чего используются как RGB-камеры, так и камеры с ближним инфракрасным диапазоном. Koit находится на орбите высотой 530 км и движется со скоростью 7,6 км/с.