ФОТО | Ученому из TalTech впервые удалось заснять эстонский спутник Hämarik

После этого Дмитрию было необходимо как можно быстрее подготовить систему для съемки — это заняло менее 10 минут, и вот уже готовы первые снимки! ”Вот он. Время — 22:56:55, расстояние до спутника — около 792 км. Яркость ~ 10 магнитуд. Конечно, у меня есть больше снимков”, — сообщает ученый в своем письме, к которому также прилагаются фотографии.

Точка в центре снимка — это спутник Таллинского технологического университета TTU100, который 3 сентября 2020 года был выведен на орбиту ракетой Европейского космического агентства. Присутствующие на снимке вытянутые линии — это следы движущихся звезд, полученные в результате использования двухсекундной экспозиции.

Спутники Koit и Hämarik



Проект стартовал еще семь лет назад, когда команда космического центра TalTech Mektory во главе с Рауно Гордоном разработала спутники Koit (”Заря”) и Hämarik (”Сумерки”). Целью данного проекта было тестирование оптической связи. Это означало, что спутники должны были посылать мигающие сигналы, а на Земле, используя небольшой телескоп, можно было наблюдать эти вспышки и пролет самих спутников. Этот же метод должен позволить отправлять данные на Землю.

Несмотря на то, что в ходе проекта несколько студентов проводили теоретические исследования, реального наблюдения за пролетом спутника не проводилось.

Чуть больше двух лет назад этим проектом сильно заинтересовался старший научный сотрудник факультета естественных наук TalTech Дмитрий. Ради интереса он более внимательно изучил множество телескопов. Выяснилось, что несколько опробованных в Таллине телескопов не способны отслеживать быстро пролетающие в небе объекты. В некоторых случаях проблема заключалась в нехватке соответствующего программного обеспечения. В отдельных случаях причина состояла в аппаратном сбое, который не позволял плавно контролировать процесс пролета спутника.

Дмитрий нашел решение