Техно
12.10.2021, 11:55

ФОТО | Ученому из TalTech впервые удалось заснять эстонский спутник Hämarik

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Поздним вечером 17 августа старший научный сотрудник Таллинского технологического университета Дмитрий Кананович разослал своим друзьям и коллегам следующее сообщение: ”Добрый вечер! 30 минут назад я заметил, что небо достаточно ясное. И… в 22:55 можно будет четко наблюдать пролет TTU100!”

После этого Дмитрию было необходимо как можно быстрее подготовить систему для съемки — это заняло менее 10 минут, и вот уже готовы первые снимки! ”Вот он. Время — 22:56:55, расстояние до спутника — около 792 км. Яркость ~ 10 магнитуд. Конечно, у меня есть больше снимков”, — сообщает ученый в своем письме, к которому также прилагаются фотографии.

Точка в центре снимка — это спутник Таллинского технологического университета TTU100, который 3 сентября 2020 года был выведен на орбиту ракетой Европейского космического агентства. Присутствующие на снимке вытянутые линии — это следы движущихся звезд, полученные в результате использования двухсекундной экспозиции.

Спутники Koit и Hämarik


Проект стартовал еще семь лет назад, когда команда космического центра TalTech Mektory во главе с Рауно Гордоном разработала спутники Koit (”Заря”) и Hämarik (”Сумерки”). Целью данного проекта было тестирование оптической связи. Это означало, что спутники должны были посылать мигающие сигналы, а на Земле, используя небольшой телескоп, можно было наблюдать эти вспышки и пролет самих спутников. Этот же метод должен позволить отправлять данные на Землю.

Несмотря на то, что в ходе проекта несколько студентов проводили теоретические исследования, реального наблюдения за пролетом спутника не проводилось.

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Чуть больше двух лет назад этим проектом сильно заинтересовался старший научный сотрудник факультета естественных наук TalTech Дмитрий. Ради интереса он более внимательно изучил множество телескопов. Выяснилось, что несколько опробованных в Таллине телескопов не способны отслеживать быстро пролетающие в небе объекты. В некоторых случаях проблема заключалась в нехватке соответствующего программного обеспечения. В отдельных случаях причина состояла в аппаратном сбое, который не позволял плавно контролировать процесс пролета спутника.

Дмитрий нашел решение


Решение, которое наконец нашел Дмитрий, заключалось в использовании маленького трекера, на котором можно было установить систему камер весом до двух килограммов. Телескоп послужил в качестве объектива многофункциональной камеры. Оказалось, что использование подобной техники позволяет установить для каждого кадра двухсекундную выдержку и в течение 10 минут плавно отслеживать пролетающий в небе объект, даже если он не обладает высокой яркостью.

Команда постоянно поддерживает контакт со спутником Hämarik. Также было обновлено программное обеспечение. В разработке все еще находится программное обеспечение с набором более широких возможностей. Основная цель заключается в том, чтобы разработать функцию, которая позволит делать снимки с Земли. По словами Керстин Акке, опытного инженера-программиста в области космических исследований IT-компании Datel, которая является партнером Таллинского технологического университета, команда поставила перед собой ряд задач, среди которых — разработка системы быстрой передачи рабочих данных, которая позволит отправлять на Землю снимки, сделанные спутником Hämarik. ”На данный момент нам уже удалось загрузить пару миниатюрных изображений. Следующая цель — определить более точные координаты спутников и развернуть их камеры в сторону Земли, что позволит получить полноценные снимки из космоса”, — поделилась дальнейшими планами инженер-программист. Затем можно будет отобразить данные, поступившие с датчиков системы позиционирования, — каждая сторона спутника оснащена оптическим датчиком, который выступает в роли небольшой камеры.

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Как долго спутники пробыли в космосе?


Создание спутников началось в Таллинском технологическом университете в 2014 году.

Изначально студенты планировали отправить на орбиту один космический спутник, однако впоследствии появилась возможность запустить два объекта. Спутники получили имена Koit (”Заря”) и Hämarik (”Сумерки”). Koit отправился в космос на борту ракеты ”Союз” 5 июля 2019 года, а Hämarik последовал за ним 3 сентября 2020 года.

Первый контакт удалось установить со спутником, который был запущен вторым. Вечером 15 ноября антенна Тартуской обсерватории в Тыравере передала пакет данных со спутника Hämarik. Несколькими днями позже, 21 ноября в 10:27 утра, удалось получить первый пакет данных и со спутника Koit, который вышел на орбиту еще летом 2019 года.

В общей сложности Эстонией было выведено на орбиту три спутника, с каждым из которых удалось установить соединение. Помимо спутников Koit и Hämarik, на орбиту был выведен также спутник ESTCube-1. Миссии спутников Koit и Hämarik аналогичны друг другу и заключаются в мониторинге поверхности Земли, для чего используются как RGB-камеры, так и камеры с ближним инфракрасным диапазоном. Koit находится на орбите высотой 530 км и движется со скоростью 7,6 км/с.

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