Перебежчик о Северной Корее: режим живет террором, наркотиками и оружием

Ким Кук Сон прожил последние 30 лет в атмосфере глубокой секретности, работая на северокорейскую разведку — "глаза, уши и мозг Верховного лидера", как он сам ее называет.

Он рассказывает, что охранял секреты режима, подсылал убийц к его критикам и создал лабораторию по производству наркотиков, чтобы добывать деньги "для дела революции".

И вот бывший старший полковник [воинское звание в Китае, Вьетнаме и КНДР, а также в Аргентине и Марокко] решил поведать свою историю Би-би-си. Это первый в истории случай, чтобы высокопоставленный северокорейский военный дал интервью одному из ведущих СМИ.

Я был "краснее красных", говорит он о себе. Верный слуга коммунистической власти.

Но в КНДР ни высокий чин, ни безоговорочная преданность властям не гарантируют безопасности.

Ким Кук Сон — будем называть его так — бежал в 2014 году, спасая свою жизнь, и с тех пор живет в Сеуле, где сотрудничает с южнокорейской разведкой.

По его словам, северокорейская верхушка отчаянно нуждается в деньгах и зарабатывает всеми способами — от наркоторговли до продажи оружия на Ближний Восток и в Африку.

Он также рассказал, как принимаются решения в Пхеньяне, об атаках режима на Южную Корею и о том, что северокорейский агентурный шпионаж и хакерство проникли повсюду в мире.

Би-би-си не может самостоятельно проверить его слова, но нам известно его настоящее имя, и мы, где возможно, нашли подтверждение им из других источников.

Мы обратились за комментариями в посольство КНДР в Лондоне и ее миссию при ООН в Нью-Йорке, но не получили ответа.

"Команда убийц"

В последние годы своей службы Ким Кук Сон наблюдал изнутри ранние этапы становления Ким Чен Ына на посту главы КНДР. По его словам, молодой человек всегда стремился показать себя "воином".