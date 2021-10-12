Проверено Медиа
12.10.2021, 21:00

Правда ли, что в США от вакцин против COVID-19 умерло более 10 000 человек?

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Viljandi haigla vaktsineerimisbuss Viljandis, vaktsiin - Pfizer/BioNTech
Viljandi haigla vaktsineerimisbuss Viljandis, vaktsiin - Pfizer/BioNTech
Foto: Sven Arbet
В соцсетях распространяют информацию о том, что СМИ замалчивают реальную опасность вакцинации, хотя соответствующая статистика доступна. Журналисты из "Проверено Медиа" выяснили, насколько такие выводы обоснованы.

Пользователи социальных сетей приводят разные оценки ”реальной” смертности от вакцин против COVID-19, но зачастую их утверждения сводятся к тому, что прививки не только не спасают от коронавируса, но и сами представляют опасность. Например, в июле 2021 года в Facebook появилась информация о почти 11 000 погибших после укола, в сентябре во ”ВКонтакте” говорили о 13 000. Известный ковидоскептик и сторонник теорий заговора, профессор МГИМО Валентин Катасонов также в сентябре заявлял о почти 14 000 смертей из-за вакцин.

Большинство авторов подобных публикаций ссылаются на данные VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) — Системы сообщений о побочных эффектах вакцин. Она была основана в 1990 году в США для обнаружения возможных проблем, которые производители вакцин упустили на этапе клинических испытаний. Системой совместно руководят Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) — государственные учреждения США.

На сайте VAERS говорится, что она ”принимает и анализирует сообщения о (возможных) побочных эффектах после вакцинации”. О побочном эффекте пациенты могут сообщать добровольно, в то время как медицинские работники в некоторых случаях обязаны это делать. В свою очередь, производители вакцин должны передавать VAERS все свои наблюдения в этой сфере. При этом на сайте подчёркивается, что система служит лишь для связи пациентов и медиков с одной стороны и CDC и FDA — с другой. VAERS не определяет связь между вакциной и наблюдаемой проблемой со здоровьем, а лишь передаёт поступившие сообщения в компетентные органы.

Как сообщают CDC, с 14 декабря 2020 года, когда в США началась вакцинация, по 27 сентября 2021 года VAERS получила 8164 сообщения о смерти американцев, привитых от коронавируса (это 0,0021% от общего числа вакцинированных). Ведомство обращает внимание на то, что FDA обязывает медиков информировать VAERS о каждом таком случае, даже если смерть однозначно вызвана не побочным эффектом от прививки, а другим заболеванием. Иными словами, эти люди умерли после вакцинации, но необязательно из-за неё.

CDC отдельно уточняют, что современные исследования, в том числе анализ документов умерших вакцинированных и вскрытие их тел, не позволяют установить связь между прививками и их смертями. Только в случае вакцины, разработанной Janssen, известно о редком побочном эффекте — появлении тромбов, которые привели к смерти трёх пациентов.

В конце сентября 2021 года стало распространяться ”исследование”, авторы которого утверждали о ещё больших масштабах ”проблемы”. По утверждениям Джессики Роуз и Мэттью Кроуфорда, которые состоят в инициативной группе, ставящей под сомнение эффективность и безопасность вакцин, около 150 000 американцев погибли из-за побочных эффектов, связанных с прививкой от COVID-19. Представители FDA заявили Reuters, что эти данные неверны и не подтверждаются статистикой: ”Хотя недостаточная отчётность — это ограничение VAERS, что касается мониторинга безопасности вакцины COVID-19, в настоящее время нет доказательств, позволяющих предположить, что система настолько занижает количество смертей, связанных с этими вакцинами”. Выводы Роуз и Кроуфорда, равно как и аналогичное ”исследование”, появившееся двумя неделями ранее, фактчекеры из Reuters оценивают как ложные.

Таким образом, на данный момент в США подтверждены единичные случаи смертей, напрямую связанных с вакциной от COVID-19 производства Janssen. Система наблюдения за побочными эффектами VAERS получила около 8000 сообщений о смерти после вакцинации, однако нет никаких оснований утверждать, что именно прививка стала причиной гибели пациентов.

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