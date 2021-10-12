Правда ли, что в США от вакцин против COVID-19 умерло более 10 000 человек?(5)
Пользователи социальных сетей приводят разные оценки ”реальной” смертности от вакцин против COVID-19, но зачастую их утверждения сводятся к тому, что прививки не только не спасают от коронавируса, но и сами представляют опасность. Например, в июле 2021 года в Facebook появилась информация о почти 11 000 погибших после укола, в сентябре во ”ВКонтакте” говорили о 13 000. Известный ковидоскептик и сторонник теорий заговора, профессор МГИМО Валентин Катасонов также в сентябре заявлял о почти 14 000 смертей из-за вакцин.
Большинство авторов подобных публикаций ссылаются на данные VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) — Системы сообщений о побочных эффектах вакцин. Она была основана в 1990 году в США для обнаружения возможных проблем, которые производители вакцин упустили на этапе клинических испытаний. Системой совместно руководят Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) — государственные учреждения США.
На сайте VAERS говорится, что она ”принимает и анализирует сообщения о (возможных) побочных эффектах после вакцинации”. О побочном эффекте пациенты могут сообщать добровольно, в то время как медицинские работники в некоторых случаях обязаны это делать. В свою очередь, производители вакцин должны передавать VAERS все свои наблюдения в этой сфере. При этом на сайте подчёркивается, что система служит лишь для связи пациентов и медиков с одной стороны и CDC и FDA — с другой. VAERS не определяет связь между вакциной и наблюдаемой проблемой со здоровьем, а лишь передаёт поступившие сообщения в компетентные органы.
Как сообщают CDC, с 14 декабря 2020 года, когда в США началась вакцинация, по 27 сентября 2021 года VAERS получила 8164 сообщения о смерти американцев, привитых от коронавируса (это 0,0021% от общего числа вакцинированных). Ведомство обращает внимание на то, что FDA обязывает медиков информировать VAERS о каждом таком случае, даже если смерть однозначно вызвана не побочным эффектом от прививки, а другим заболеванием. Иными словами, эти люди умерли после вакцинации, но необязательно из-за неё.
CDC отдельно уточняют, что современные исследования, в том числе анализ документов умерших вакцинированных и вскрытие их тел, не позволяют установить связь между прививками и их смертями. Только в случае вакцины, разработанной Janssen, известно о редком побочном эффекте — появлении тромбов, которые привели к смерти трёх пациентов.
В конце сентября 2021 года стало распространяться ”исследование”, авторы которого утверждали о ещё больших масштабах ”проблемы”. По утверждениям Джессики Роуз и Мэттью Кроуфорда, которые состоят в инициативной группе, ставящей под сомнение эффективность и безопасность вакцин, около 150 000 американцев погибли из-за побочных эффектов, связанных с прививкой от COVID-19. Представители FDA заявили Reuters, что эти данные неверны и не подтверждаются статистикой: ”Хотя недостаточная отчётность — это ограничение VAERS, что касается мониторинга безопасности вакцины COVID-19, в настоящее время нет доказательств, позволяющих предположить, что система настолько занижает количество смертей, связанных с этими вакцинами”. Выводы Роуз и Кроуфорда, равно как и аналогичное ”исследование”, появившееся двумя неделями ранее, фактчекеры из Reuters оценивают как ложные.
Таким образом, на данный момент в США подтверждены единичные случаи смертей, напрямую связанных с вакциной от COVID-19 производства Janssen. Система наблюдения за побочными эффектами VAERS получила около 8000 сообщений о смерти после вакцинации, однако нет никаких оснований утверждать, что именно прививка стала причиной гибели пациентов.